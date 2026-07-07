台股寫第八大跌點 逾百億元買盤搶買這檔低價ETF

台股再度上演單日跌逾千點的修正行情，7日下跌1,077點，跌點為史上第八大，不過，買盤仍然勇於進場，並且聚焦在未來成長性、除息題材等主題，單日流入台股ETF的資金超過200億元。

受到韓股再度觸發熔斷機制、美期電子走跌、台幣走弱等等因素波及，台股風雲變色，盤中由紅翻黑，終場收在45,479點，月線失守，出現高檔震盪整理，買盤持續看好台股後市表現，合計台股ETF單日淨申購204.12億元。

其中，僅僅是群益臺灣加權正2（00685L）一檔，淨申購額就高達120.81億元，今日為「1拆24」後的首個交易，價格是盤面上最低的台股槓桿ETF，再加上台股拉回超過千點，單日成交量激增至1,219,967張，成交量高居全市場（含個股）第一大，成交量、成交值以及單日淨申購金額都刷新掛牌來新高。

同時，元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、主動復華未來50（00991A）、群益半導體收益（00927）、主動國泰動能高息（00400A）、主動安聯台灣高息（00984A）和永豐台灣ESG（00888）都將在這個月陸續除息，也吸引買盤持續進場參與，單日淨申購金額介於2.89億元至27.51億元間。

除此之外，主動式ETF也持續吸引買盤目光，包含主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動凱基台灣（00407A）等單日淨申購金額都排入前十大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。