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蛤？AI建議0050換006208…網看推薦原因秒曝「錯誤點」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名投資新手在Dcard求問，AI建議他將每月定期定額的0050換成006208，但網友指出AI的建議未必合理，因為0050的經理費已低於006208。專家提醒，投資時需理解邏輯，避免重複投資同一成分股。聯合報系報資料照
一名投資新手在Dcard求問，AI建議他將每月定期定額的0050換成006208，但網友指出AI的建議未必合理，因為0050的經理費已低於006208。專家提醒，投資時需理解邏輯，避免重複投資同一成分股。聯合報系報資料照

市值型ETF該選哪檔？一名投資新手在Dcard發文表示，目前每月定期定額投入元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）及元大高股息（0056），並將自己的投資條件交給AI規劃資產配置。不過AI建議取消0050、改買富邦台50（006208），讓他好奇是否該照做，因此發文向網友請益，希望了解大家的投資經驗與看法。

原PO分享，AI分析後認為0050與006208追蹤相同的臺灣50指數，建議直接以006208取代0050，並重新規劃整體投資組合。不過他強調，自己沒有主動選股需求，只想長期以定期定額方式投資，因此希望確認AI提出的建議是否合理。

討論區不少網友認為，投資不能完全照單全收AI的建議，仍應自己做功課、理解投資邏輯。有財金背景的網友指出，AI提供的資訊可能沒有更新，目前0050調降經理費後，費率已低於006208，因此若AI仍以過去「006208費率較低」作為主要理由，代表引用的資料可能已經過時。

也有不少人認為，比起0050與006208該選哪一檔，更重要的是投資組合是否過於重複。舉例而言，由於0050、0052、台積電（2330）、鴻海（2317）等標的高度重疊，若再同時配置多檔高股息ETF，容易造成資金集中在相同成分股，增加重複投資，卻未必能有效分散風險。

綜合網友意見，多數人建議，新手若採定期定額策略，與其同時持有多檔性質相近的ETF，不如建立簡單、低成本且長期執行的投資策略。有網友推薦以0050或006208擇一作為核心持股，再視需求搭配一檔高股息ETF即可，也有人認為，AI可以作為輔助工具，但投資決策仍應建立在自己理解與判斷之上，而非完全依賴AI建議。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 台股 ETF 市值型 費用率 內扣費用 2330台積電 鴻海2317

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