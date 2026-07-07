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台股大跌散戶狂搶 ETF 個股、零股成交量前五大 ETF 都占三檔

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股6日開高後上演大怒神，高低震盪幅度逾1,500點，不過散戶仍勇於進場撿便宜。盤中成交量前五大有三檔都是ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾116萬張、主動統一升級50（00403A）逾39萬張排名第四、元大台灣50正2（00631L）逾33萬張排名第五。其他個股包括群創（3481）逾69萬張排名第二，友達（2409）逾47萬張排名第三。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）1,240萬、00685L有696萬、主動統一台股增長（00981A）有557萬、群創有509萬，以及國巨*（2327）有403萬。前三名都是ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 友達 元大

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