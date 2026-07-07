台股大跌散戶狂搶 ETF 個股、零股成交量前五大 ETF 都占三檔

高股息ETF以穩定配息得到股民青睞，一名網友在Dcard發文討論高股息ETF，看到00961最新月配息0.19元，年化配息率接近18%，好奇若ETF能穩定配息，是否還需要在意淨值，還是只看殖利率即可，引發網友討論。

2026-07-07 09:07