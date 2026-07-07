009803上半年狂飆75％超越大盤！國巨、穎崴、高力飆股全打包 老牛讚：換股策略極佳

買了0050卻羨慕飆股漲幅？這檔市值型ETF靠「動能換股」，上半年默默多賺大盤9%。

大家都知道0050和006208，但今年上半年有一檔結合「市值」與「動能」邏輯的ETF表現相對突出，默默跑出75%的報酬率，直接超車大盤的66%。

這次老牛就來拆解這檔結合動能邏輯的玉山市值動能50（009803）。

相信你也猜到了，009803關鍵還是在成分股結構：不是只有傳統大型權值股，而是更貼近AI供應鏈、半導體設備、散熱、PCB與高速傳輸等主流題材。

如果你是每天被時間追著跑的上班族，這檔ETF的三個設計剛好切中需求：

最強AI供應鏈：它不是單純買進大公司，而是精準參與台股最主流的AI紅利。

成分股涵蓋晶圓代工、ASIC、散熱到伺服器代工。除了台積電、聯發科等巨頭，它還納入許多漲幅驚人的「隱形冠軍」，例如：

你不用熬夜研究個股，它直接幫你打包整條黃金產業鏈。

動態換股策略：6月防守、12月進攻 這檔ETF最大的特色是「每半年自動進化」：

6月除權息旺季：加重體質穩健、高股息的價值股，幫你穩穩鎖利。 12月年終行情：轉進動能最強的強勢飆股，全力衝刺價差。

剛在6月中完成「11進11出」的換股。

這次調整聚焦AI運算與低軌衛星，同時在除權息旺季加重價值因子與高股息龍頭企業，在掌握產業動能的同時，幫你強化防禦力、鎖定除權息收益。

12月則會再次轉進強勢飆股，全力衝刺成長機會。

季配息機制：採用3、6、9、12月季配息。

最近一次6月配息表現亮眼，年化配息率超過9%，並且今年都是單日秒填息，非常適合想兼顧資產長大、又有感領配息的投資人。

配置建議

整體來看，老牛認為009803適合兩類人：

想要市值型成長力，又想要高股息季配息的「雙重追求者」。 沒時間盯盤、想直接一網打盡台股關鍵AI供應鏈的懶人投資族。

如果你是屬於上述的族群，老牛推薦將配置調整為009803作為核心配置（佔比60-70%），用來當作強攻型的市值型底盤。

剩餘的30-40%衛星部位，則可以搭配主動式ETF，由經理人在多頭時幫你捕捉超額報酬。這種「雙效動能組合」，既有大盤向向上的長線紅利，又兼具主動操作的彈性。

老牛總結

投資就像蓋房子，0050是穩固的地基，而009803就像是「加強鋼筋」。如果看好AI趨勢又怕個股波動大，利用定期定額及分批布局，更能讓資產穩健增長。

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