全球ETF大吸金！在美掛牌台股ETF上周流入資金稱霸新興市場

隨著全球指數型基金（ETF）持續吸引資金流入，在美國掛牌的台股ETF上周吸金額稱冠新興市場。

彭博彙整的數據顯示，截至2日當周，在美國上市的新興市場ETF資金淨流入額為494萬美元，較之前一周的4.8億美元驟減約99%，今年來共吸金418億美元。

若分地區來看，上周以在美國掛牌的台灣ETF的資金流入額最多，達1.515億美元，且全都流入股票ETF，台股ETF吸金也稱冠新興股票ETF。

其次為中國大陸／香港ETF，吸引1.461億美元，也終結先前連六周的流出趨勢；其中1.402億美元流入股票ETF，600萬美元流入債券ETF。印度ETF上周吸金1.081億美元，排名第三，其中1.061億美元流入股票ETF。

南韓ETF的資金流出幅度則為新興市場最大，共失血3.682億美元，主要集中在股票ETF。

全球ETF依然火熱，道富投資管理公司發布的最新報告指出，上半年世界各地ETF已吸金逾1兆美元，預測今年全年流入額將突破2兆美元，刷新去年的1.5兆美元紀錄。

其中，市場上漲與投資人興趣大增，已推升在美掛牌的ETF資產總額到15.8兆美元，而且投資人不只買美國股票基金，非美ETF也吸金2,280億美元。

主動管理策略的基金吸引資金的表現也很亮眼，6月有740億美元流入主動式ETF，為歷來單月新高，全年吸金額預估將達3,980億美元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。