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博通吃蘋果定心丸、股價飆近4% 009819持博通逾26%最多

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：持有博通逾5%的在台掛牌美股ETF 資料來源：各公司官網 截至2026/7/3
表：持有博通逾5%的在台掛牌美股ETF 資料來源：各公司官網 截至2026/7/3

博通近日與蘋果簽訂多年期延長合作協議，雙方合作關係將一路延伸至2031年，激勵博通股價大漲，昨（6）日收漲3.73%。法人表示，這筆訂單將成為穩定博通基本盤的重要營收基石。市場過去擔憂蘋果可能自行研發晶片、逐步走向「去博通化」，而此次新的合作協議不僅消除了相關疑慮，也為博通營運前景注入一劑強心針。

在台掛牌的美股ETF當中，截至7月3日，中信數據及電力（009819）持有博通比例最高，達26.15%；元大納斯達克精選（009820）亦持有11.85%的比重。其他持股比重超過5%的ETF，還包括統一FANG+（00757）、國泰費城半導體（00830）、國泰北美科技（00770）、中信美國創新科技（009801）、華南永昌NASDAQ科技（009818）及大華美國MAG7+（009815）。

博通與蘋果的合作除涵蓋現有iPhone所使用的5G元件、Wi-Fi及藍牙連接晶片外，此次協議更進一步擴大合作範疇，將未來多代蘋果產品所需的多款客製化ASIC晶片納入合作項目。這也是繼蘋果於2023年宣布與博通簽署數十億美元長期合作協議後，雙方再度深化並擴大策略合作關係。

009819經理人陳雯卿表示，隨著市場對訂單疑慮逐步消散，加上AI需求持續上修，博通股價有望止跌回升。儘管短期內仍可能受到消息面影響而出現波動，但並不改變美股中長期向上的發展趨勢。博通憑藉穩定的訂單來源、領先的技術優勢及持續擴大的客戶基礎，有望成為第3季科技股反彈的重要指標之一。

隨著AI基礎建設持續擴張，算力與電力兩大產業再次成為市場焦點。包括資料中心、雲端基礎設施、高速傳輸晶片、公用事業、發電設備、電網建設以及再生能源等領域，皆有望在AI浪潮帶動下持續受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

博通 蘋果 晶片

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