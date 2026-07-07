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沒有稀土做不出晶片！009821首檔戰略物資ETF…楚狂人：布局稀土、鈾礦與黃金防禦力滿點

聯合新聞網／ 玩股網
楚狂人指出009821為台灣首檔將稀土、鈾礦與金礦各配置三分之一的戰略物資ETF，具備與科技大盤低相關的特性，可作為股市高檔震盪時的避險配置。圖／聯合報資料照片
楚狂人指出009821為台灣首檔將稀土、鈾礦與金礦各配置三分之一的戰略物資ETF，具備與科技大盤低相關的特性，可作為股市高檔震盪時的避險配置。圖／聯合報資料照片

當市場資金過度集中於AI與半導體類股時，部分投資人開始思索若缺乏原物料，科技長線發展將面臨瓶頸。

對此，財經專家楚狂人在影音內容中指出，沒有稀土就做不出晶片，沒有鈾礦則核電無法運作、無法餵飽耗電量極大的AI伺服器，且在亂世中更需要黃金進行避險。他特別解析近期推出的野村稀土關鍵資源（009821）如何主打這類稀土與資源概念。

楚狂人分析，009821是台灣首檔同時布局這三種戰略物資的ETF，其追蹤40檔成分股，核心持股包含了澳洲稀土龍頭萊納斯（Lynas）、加拿大鈾礦大廠卡麥克（Cameco）以及頂尖金礦大廠紐曼（Newmont）。

該ETF的配置邏輯是將稀土、鈾礦與金礦各佔三分之一權重，透過強制性的「汰弱留強」機制進行動態平衡。

在資產配置的壓艙邏輯上，楚狂人強調，這三種戰略資源的股價走勢與台積電、輝達等科技巨頭並未綁在一起。

當全球科技股或大盤股市處於高檔震盪、甚至面臨下跌回檔時，這些戰略資源依然具備非用不可的實質需求與價值，正好能為投資人提供傳統科技股以外的多元配置與防禦選擇。

◎本文獲「玩股網」授權改寫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009821野村全球稀土與關鍵資源 台積電 ETF

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