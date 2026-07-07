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華碩、廣達入列衝鋒！00918成分股調整…經理人看好GB200量產營收爆發
台股進入下半年傳統電子旺季與除權息高峰，高股息ETF動向成為市場風向球。大華銀投信表示，大華優利高填息30（00918）最新公布的成分股名單與權重分布，顯出「金融奠基、AI衝鋒」核心布局主軸。
00918經理人郭修誠表示，隨著全球AI伺服器需求持續火熱，加上金融股今年獲利與股利發放亮眼，台股在第三季開局首日即迎來多頭資金強力支撐，我們樂觀看待下半年行情。
展望2026下半年，郭修誠指出，金融板塊可望扮演核心要角，台新新光金（6.61%）與中信金（6.33%）分居前兩大成分股，加計兆豐金、玉山金、永豐金等，整體金融權重逾27%，提供00918防禦力與息收潛力。同時，AI供應鏈領頭羊華碩（5.75%）、廣達（5.68%）及緯穎（5.28%）亦極具潛力，在AI PC與高階伺服器出貨動能加溫下，為00918注入強勁的成長動能。2026下半年台股基本面與資金面雙軌共振，郭修誠建議投資人逢低布局、偏多操作。
AI硬體無可替代： 華碩、廣達、緯穎等權值股受惠GB200等新世代伺服器陸續量產，下半年營收將迎來爆發期。
金融股獲利基底紮實： 外資與高股息資金積極回流低本益比、高殖利率的優質金融股，具備下檔支撐力道。
除權息資金行情： 高股息ETF規模持續擴大，成分股調整帶動的被動資金流入，將進一步推升相關個股的評價與股價表現。
郭修誠表示，00918追蹤指數的成分股聚焦企業的「獲利基本面」以及「高填息歷史」兼具的標的，隨著下半年大盤震盪向上，高殖利率族群不僅能發揮抗震效果，更在基本面推升下具備填息潛力。投資人可藉由分批布局高股息ETF，掌握台股第三季的旺季效應與資金紅利。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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