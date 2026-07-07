快訊

今小暑逢水冥逆行！命理師曝5大禁忌「2星座1生肖特別當心」

跟中央不同調！盧秀燕重罰3業者各300萬 問題油品20%以下全下架

世足賽／巴洛根歸隊也無用！美國1：4不敵比利時 主辦國全出局

富蘭克林華美兩檔 ETF 除息 00961年化上看18%、00905也有15%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

富蘭克林華美投信旗下兩檔ETF同步迎來除息，包括FT臺灣永續高息ETF（00961）與FT臺灣Smart ETF（00905），在7月除息旺季中受到市

場關注。00961這次每受益權單位預估配息0.19元，以7月6日收盤價12.91元計算，單次配息率接近1.5%，年化配息率最高上看18%，並創下歷次

配息金額新高；00905則每單位預估配息1.058元，以7月6日收盤價28.61元計算，單次配息率接近3.68%，年化配息率約15%。這兩檔ETF最後買進日均為7月15日，收益分配發放日同為8月12日。

值得注意的是，00961與00905這次配息來源均以資本利得為主，反映近期台股多頭反彈與基金操作績效挹注配息動能。其中，00961採月配息機制，主打「高息、成長與產業趨勢合一」的新世代高股息選股邏輯，指數依ROE成長率進行加權調整，優先布局獲利體質佳、具成長動能的企業；00905則為市值型ETF，採Smart Beta選股邏輯，台積電持股比重約三成，兼具權值股參與度與產業分散特色。

受惠AI供應鏈與台股資金輪動，00905近一個月上漲3.94%，近三個月大漲48.5%，今年以來漲幅達65.11%，表現優於大盤。

法人指出，台股行情正由單一權值股主導，逐步擴散至半導體、IC設計、記憶體、網通、光通訊及AI基建供應鏈等族群，ETF績效關鍵不再僅取決於台積電權重高低，而在於能否掌握產業擴散與資金輪動方向。

基金經理人江明鴻表示，AI基礎建設需求正改變台灣經濟結構、出口循環與市場評價方式，台股進入「AI多主線爆發」與本益比重估階段。不過，近期族群輪動速度加快，短線漲幅較大個股仍可能面臨外資調節或評價修正，投資人布局ETF時宜回歸成分股品質、產業分散與選股策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 基金

延伸閱讀

00905擬配1.058元、年化衝15%！今年大漲65%超越大盤 7月15日最後買進日

00961年化衝18％創紀錄！預估配息0.19元 「現金先入袋」再定期定額滾入

10檔台股科技 ETF 配息香 00927年化配息率飆破18%奪冠

台股震盪爆百萬張量！資金避險高息ETF 00961單日逆勢漲逾1%、年化息率18%成焦點

相關新聞

0050一次性投16萬、40年後就有3千萬！懶錢包揭「Coast FIRE退休法」：計畫最大的魔王是通膨

許多上班族渴望提早退休，但面對數千萬元門檻常感無力。財經YouTuber懶錢包日前分享「Coast FIRE」理念，顛覆必須存足退休金才能離開職場的觀念。 只要年輕時累積一筆本金投入金融市場，利用長期複利讓資產增值，中年後就不需為了退休強迫儲蓄，賺取當下生活費即可擺脫社畜生活，實現半退休。

1拆24最便宜正二！00685L分割恢復交易爆44萬張天量 管理費低至0.3％引關注

群益臺灣加權正2（00685L）今日完成1拆24分割後恢復交易，早盤成交量突破44萬張，成為最便宜台股正二ETF。管理費僅0.3%引起關注，投資人需謹慎控制風險，因市場波動可能放大資產縮水幅度。

高股息ETF年化配息18%⋯能否不看淨值？投資人提醒：現金流也要看來源

高股息ETF以穩定配息得到股民青睞，一名網友在Dcard發文討論高股息ETF，看到00961最新月配息0.19元，年化配息率接近18%，好奇若ETF能穩定配息，是否還需要在意淨值，還是只看殖利率即可，引發網友討論。

10、15元的ETF便宜？詹璇依破解絕對價格迷思：價值才是重點

投資人常誤認每股10元的ETF較便宜，但財經主持人詹璇依強調，低價格不代表價值相對便宜，應更注重成分股的長期成長潛力。投資核心在於價值，而非當前絕對價格。

0050太好賺？爸是包租公卻叫女兒辦學貸「套利」…專家示警股市絕非直線上漲！

家長要求子女申請學貸投資0050，成為近期話題。專家警示，此「套利遊戲」隱藏高風險，股市非必然上漲，學生應謹慎評估背負債務的風險。

他試算「300張0050月領4萬」爽爽退休！網酸：有這本金早財富自由

投資0050也能靠配息過活？一名網友在Dcard發文詢問，既然0050、006208等市值型ETF也有配息，為何多數人仍建議退休時採「賣股提領」而非單靠配息生活，並以0050今年配息1.6元試算，若想月領約4萬元，需持有約300張0050，引發熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。