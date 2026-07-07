富蘭克林華美兩檔 ETF 除息 00961年化上看18%、00905也有15%

富蘭克林華美投信旗下兩檔ETF同步迎來除息，包括FT臺灣永續高息ETF（00961）與FT臺灣Smart ETF（00905），在7月除息旺季中受到市

場關注。00961這次每受益權單位預估配息0.19元，以7月6日收盤價12.91元計算，單次配息率接近1.5%，年化配息率最高上看18%，並創下歷次

配息金額新高；00905則每單位預估配息1.058元，以7月6日收盤價28.61元計算，單次配息率接近3.68%，年化配息率約15%。這兩檔ETF最後買進日均為7月15日，收益分配發放日同為8月12日。

值得注意的是，00961與00905這次配息來源均以資本利得為主，反映近期台股多頭反彈與基金操作績效挹注配息動能。其中，00961採月配息機制，主打「高息、成長與產業趨勢合一」的新世代高股息選股邏輯，指數依ROE成長率進行加權調整，優先布局獲利體質佳、具成長動能的企業；00905則為市值型ETF，採Smart Beta選股邏輯，台積電持股比重約三成，兼具權值股參與度與產業分散特色。

受惠AI供應鏈與台股資金輪動，00905近一個月上漲3.94%，近三個月大漲48.5%，今年以來漲幅達65.11%，表現優於大盤。

法人指出，台股行情正由單一權值股主導，逐步擴散至半導體、IC設計、記憶體、網通、光通訊及AI基建供應鏈等族群，ETF績效關鍵不再僅取決於台積電權重高低，而在於能否掌握產業擴散與資金輪動方向。

基金經理人江明鴻表示，AI基礎建設需求正改變台灣經濟結構、出口循環與市場評價方式，台股進入「AI多主線爆發」與本益比重估階段。不過，近期族群輪動速度加快，短線漲幅較大個股仍可能面臨外資調節或評價修正，投資人布局ETF時宜回歸成分股品質、產業分散與選股策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。