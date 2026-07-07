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00918成分股新顯學 「金融奠基、AI衝鋒」卡位旺季除息與 AI 雙利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00918核心持股產業及2026下半年展望。資料來源：臺灣證券交易所、大華銀官網
00918核心持股產業及2026下半年展望。資料來源：臺灣證券交易所、大華銀官網

台股進入下半年傳統電子旺季與除權息高峰，高股息ETF動向成為市場風向球。大華銀投信表示，大華優利高填息30ETF（00918）最新公布的成分股名單與權重分布，顯出「金融奠基、AI衝鋒」核心布局主軸。

00918經理人郭修誠表示，隨著全球AI伺服器需求持續火熱，加上金融股2026年獲利與股利發放亮眼，台股在第3季開局首日即迎來多頭資金強力支撐，樂觀看待下半年行情。

展望2026下半年，郭修誠指出，金融板塊可望扮演核心要角，持股台新新光金（2887）比重約6.61%與中信金（2891）約6.33%分居前兩大成分股，加計兆豐金（2886）、玉山金（2884）、永豐金（2890）等，整體金融權重逾27%，提供00918防禦力與息收潛力。同時，AI供應鏈領頭羊華碩（2357）約5.75%、廣達（2382）約5.68%及緯穎（6669）約5.28%亦極具潛力，在AI PC與高階伺服器出貨動能加溫下，為00918注入強勁的成長動能。

AI硬體無可替代：華碩、廣達、緯穎等權值股受惠GB200等新世代伺服器陸續量產，下半年營收將迎來爆發期；

金融股獲利基底紮實： 外資與高股息資金積極回流低本益比、高殖利率的優質金融股，具備下檔支撐力道；

除權息資金行情： 高股息ETF規模持續擴大，成分股調整帶動的被動資金流入，將進一步推升相關個股的評價與股價表現。

郭修誠表示，00918追蹤指數的成分股聚焦企業的獲利基本面及高填息歷史兼具標的，隨著下半年大盤震盪向上，高殖利率族群不僅能發揮抗震效果，更在基本面推升下具備填息潛力。投資人可藉由分批布局高股息ETF，掌握台股第3季的旺季效應與資金紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中信金 金融股 台新新光金

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卡位 AI 與高股息 月月配 ETF 00934配0.3元、年化配息率上看13%

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