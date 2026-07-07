0050一次性投16萬、40年後就有3千萬！懶錢包揭「Coast FIRE退休法」：計畫最大的魔王是通膨

許多上班族渴望提早退休，但面對數千萬元門檻常感無力。財經YouTuber懶錢包日前分享「Coast FIRE」理念，顛覆必須存足退休金才能離開職場的觀念。

只要年輕時累積一筆本金投入金融市場，利用長期複利讓資產增值，中年後就不需為了退休強迫儲蓄，賺取當下生活費即可擺脫社畜生活，實現半退休。

擺脫傳統4%法則 Coast FIRE門檻更親民

傳統FIRE依據「4%法則」，若月開銷6萬元，一年需72萬元，就得存到1,800萬元，相比之下，Coast FIRE更為親民。

懶錢包以元大台灣50（0050）成立以來年化報酬率約14%計算，若以65歲退休、追求月領10萬元（總資產3,000萬元）為目標，25歲只需一次性投入16萬元，45歲則需218萬元。

考量台股近年處於大多頭，為防退休計畫失敗，「懶錢包」建議回歸長期歷史走勢，將年化報酬率降至合理的10%進行悲觀回測。

同樣以月領10萬元為目標，25歲需準備66萬元、30歲107萬元、35歲172萬元、40歲則需277萬元。若選擇全球指數化投資，以年化報酬率8%試算，想在65歲手握2,000萬元，30歲則需拿出135萬元。

留意最大魔王通膨 提早規劃緩解焦慮

懶錢包強調，計畫最大的魔王是「通貨膨脹」。若扣除台灣長期約2%的通膨，實質報酬率將降為7.84%。

在此情境下，要確保退休後的實質購買力相當於現行2,000萬元，25歲需存到98萬元、35歲208萬元、45歲則需442萬元。

懶錢包提醒，Coast FIRE能大幅緩解金錢焦慮，讓薪水不再是工作唯一考量，達成生活與工作平衡，但執行時仍需備妥緊急預備金，並將保險與稅務納入考量，半退休之路才能走得穩健。

編按：Coast FIRE是什麼？ 「Coast FIRE」是一種「半退休」理財法。核心概念是在年輕時存夠一筆本金，等到了退休年齡，這筆錢就會藉助「複利」自動長大達到目標數字。 在這段期間，不必再刻意存錢，只要賺取足夠支付日常開銷的薪水即可。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。