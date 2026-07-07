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最便宜的台股正2ETF來了 00685L半小時成交逼近50萬張

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年上半年上漲136.84%成為最賺錢的台股ETF群益臺灣加權正2（00685L），7日分割後恢復交易，由於是1拆分為24分割，因此恢復買賣參考價落在12.75元，今早盤以13.09元開出，僅交易半小時的成交量已逼近50萬張，00685L不僅成為市場上最便宜的台股正二ETF，也是今日早盤人氣王。

ETF理財達人表示，市場上目前有四檔台股正2ETF，台股正2 ETF 的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍，因為台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金。目前市面上台股槓反ETF管理費最高來到1%，而00685L管理費最低僅0.3%，兩者相差逾三倍，長期投資的投資人可別小看這筆隱形支出。如此才能讓投資組合更加有效益。

群益投信台股ETF研究團隊表示，AI長線趨勢不變，台股可持續享有獲利、資本雙漲利多，在基本面支撐下，對台股下半年看法樂觀；指數朝5萬點大關邁進已逐漸成為內外資法人市場基本共識，台股後市可期。不過投資一定要有風險意識，台股正2 ETF 的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

00685L經理人洪祥益表示，展望台股後市，企業獲利強勁，年至今台股EPS上修至成長50%。而總經數據也優異，美銀發表最新研究報告大幅上調台灣2026年經濟成長預期，將今年GDP增速預測上修至12%。在基本面強勁保護下，搭配技術線型來看，台股目前仍沿著月線持續上行，每逢回檔至月線都有支撐並再創新高。然若台股有較大的回檔，自2025年5月多頭趨勢以來，季線為更強勁的支撐，也為更佳逢低布局的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 群益 正二

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