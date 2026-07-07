12.9萬人注意！00400A 新公告 報稅族快看「這一點」

正式邁入第3季，台股進入傳統除權息旺季，短線受獲利了結賣壓及除息點數蒸發影響，短線維持高檔震盪格局。面對充滿變數的市場環境，投資策略宜著重精準選股及靈活配置。主動國泰動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢表示，AI長線成長趨勢不變，在市場輪動加速下，更應兼顧企業動能與股息收益，透過主動選股、布局AI產業及具成長潛力的企業，可望掌握台股投資機會。

00400A第二階段收益分配公告，每單位配發0.12元，其中已實現資本利得占比為100%。依現行稅制，資本利得免計入綜合所得稅，且免扣繳二代健保補充保費，對於有現金流需求的投資人更具吸引力。00400A將於7月9日除息，欲參與本次配息的投資人，最後申購日是7月8日，股息於7月31日發放，詳情可至國泰投信官網查詢。

根據臺灣證券交易所統計，截至6月底，台股累積開戶總數達1,448萬7,981人，持續刷新數字，而台灣資本市場市值亦躍升全球第四大股票市場，其中AI應用持續快速擴展，更是市場關注焦點。

觀察主動國泰動能高息ETF（00400A）持股狀況，截至7月3日，前十大成分股包括台光電（2383）、台積電（2330）、聯發科（2454）、旺矽（6223）、奇鋐（3017）、環球晶（6488）、欣興（3037）、國巨（2327）、台達電（2308）、致茂（2360）等，範圍涵蓋晶圓代工、IC設計、AI伺服器、高速傳輸、散熱及電源管理等關鍵領域，產業配置來看，半導體與電子零組件分別占近四成及三成，電腦周邊亦逾一成，可望同步受惠於AI需求持續成長帶來的商機。

梁恩溢指出，第3季向來是科技產業下半年備貨與新品拉貨的重要起點，隨著AI伺服器、高速運算及先進製程需求持續升溫，市場普遍預期相關供應鏈企業營運動能可望延續。

展望未來，在AI長線趨勢帶動下，市場焦點將由資金驅動逐步回歸企業基本面，投資人宜關注企業是否具備持續成長能力、產業競爭優勢及獲利品質。主動式ETF可依據產業趨勢、企業獲利及評價變化靈活調整持股，不受指數成分股固定權重限制，更有機會掌握產業輪動契機。

國泰投信表示，除了透過00400A掌握台股AI成長契機之外，也可搭配國泰臺韓科技（00735），主要成分股除台灣民眾熟悉的台積電、聯發科及台達電外，更是國內少數重押韓國記憶體廠三星、SK海力士的ETF，兩者權重相加逾三成。由於國內券商目前對韓股複委託支援度相對不足，透過00735可望補足台股在高階記憶體技術領域的缺口，掌握AI全球供應鏈成長商機，00735即將在7月16日除息，最後申購日為7月15日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。