懶人投資全世界該買哪一檔？專家拆解「009826、VT、VWRA」優缺點一次看懂

009826、VT、VWRA，台灣人投資全世界到底該選哪一檔ETF？

先快速認識三檔

​貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）是貝萊德（BlackRock）在台灣發的第一檔全球股票 ETF，台股掛牌、台幣買賣、不配息。

VT是Vanguard在美國掛牌的經典全球ETF，季配息。

VWRA是Vanguard在倫敦掛牌、愛爾蘭註冊的版本，同樣不配息。

三檔都是「一次買下全世界」，但結構不同，成本差很多。

​009826：台股掛牌、台幣、不配息、持股 ~2,200 檔、內扣 ~0.70% VT：美股掛牌、美元、季配息、持股 ~10,000 檔、內扣0.06% VWRA：倫敦掛牌（愛爾蘭註冊）、美元、不配息、持股 ~3,800 檔、內扣0.19%

​費用不是你看到的那個數字

你可能查到 VT 內扣才 0.06%，009826 要 0.70%，差了十倍以上。但台灣投資人真正該比的是「含稅總成本」，因為股息預扣稅才是大頭。

不管哪一檔，底層股票發股息都會被各國政府扣稅。差別在扣幾層、稅率多少：

009826：台灣基金、直接持股。美股股息被扣30%（台美無協定），非美股也被各國扣，全都吃進淨值 VT：美國基金。持有美股不被扣稅，但非美股先被各國扣一次，配息給你時整筆再被美國扣30%，非美股等於被扣了兩層 VWRA：愛爾蘭基金。美股只被扣15%（愛美協定），非美股稅率也較低。不配息，沒有第二層

假設稅前殖利率 1.7%、美股佔 62%、非美股平均預扣約10-12%，年化總成本如下：

009826：內扣 0.70% + 股息稅拖累 0.40% = 年化總成本約1.10% VT：內扣 0.06% + 股息稅拖累 0.57% = 年化總成本約0.63% VWRA：內扣 0.19% + 股息稅拖累 0.23% = 年化總成本約0.42%

VT的稅最重，就是因為多了投資人端那一層 30%。009826 雖然只有一層，但美股 30% 加上 0.70% 的內扣費用，算下來還是三檔裡最貴的。

稅務和遺產要注意什麼

009826和VWRA都不配息，所以你持有期間不會有股利所得稅或二代健保補充保費的問題。VT的配息則算海外所得。

​賣出的時候，009826走台股、目前免證所稅，但是依然有證交稅。

VT和VWRA的獲利算海外所得，年度超過100萬要併入最低稅負制（扣除額750萬，超過部分課20%）。

反過來說，如果你的海外投資部位比較大，009826賣出完全免稅這一點反而是明顯優勢。

​遺產稅是 VT最大的隱憂。美國對非美國人的免稅額只有6萬美元（大約190萬台幣），超過可能課18%到40%。

你的美股部位只要超過200萬台幣就有潛在風險。009826在台灣掛牌、VWRA在愛爾蘭註冊，都不會碰到這個問題。

你買到的「世界」不太一樣

VT持有約一萬檔股票，分散度最高，涵蓋大中小型股。VWRA約3,800檔，沒有小型股，但長期報酬跟VT差距很小。009826用最佳化抽樣持有約2,200檔，追蹤的是S&P和臺灣指數公司合編的S&P TIP Global All Cap Index。

三檔的美國佔比都在60%到63%，產業配置也接近。買到的東西大同小異，差距主要來自結構和成本。

009826剛募集、還沒上市，有幾個地方要等上市後觀察：

追蹤誤差：用2,200檔最佳化抽樣去追一個涵蓋更多成分股的指數，能貼多緊是未知數。VT和VWRA都有多年實績可以參考，009826目前沒有

流動性：新 ETF 初期成交量通常偏低，買賣價差（折溢價）可能比較大，急著買賣的話成本會多一些

費用調降空間：目前0.70%確實偏高，規模夠大的話未來有機會降，但什麼時候降、降多少不確定

操作上的差異其實很大

這大概是009826最有感的優勢。

開戶和買進：009826用你現有的台股帳戶就能買，台幣交易。VT和VWRA要另外開複委託或海外券商帳戶（嘉信、IBKR 等），不難但多一步。三檔都不需要專業投資人資格或財力證明。

定期定額：009826可以直接在台股App設定。VT走複委託也有不少券商支援美股定期定額，費用也很低。但VWRA是英股，複委託通常不支援定期定額，你得自己手動下單。

走海外券商的話，VT和VWRA都要手動買。如果你習慣設好就不管，這一點VWRA比較吃虧。不過IBKR有支援英股的定期定額功能，會稍微方便些。

換匯：009826用台幣直接買，零換匯成本。VT和 VWRA都要換美元，每次買入都有匯差成本（大概0.1%到0.3%），長期定期投入的話會累積。

股息處理：009826和VWRA都是累積型，股息自動在基金內再投入，你不用管。VT 每季配息，你要自己手動把配息再投入，而且配出來的當下就被扣30%了。

賣出提領：009826賣掉T+2台幣直接入帳，最快。VT和VWRA走複委託的話，賣出後在券商帳戶換回台幣就行。走海外券商則要電匯回台，費用約百元到千元，等1到2個工作天。

買賣手續費：009826台股手續費0.1425%（多數券商有折扣）。VT、VWRA複委託目前大概0.15%，海外券商幾乎免手續費。

​報稅：009826最單純，境內證券不用另外申報。VT和VWRA涉及海外所得，要自己計算是否觸及最低稅負制的門檻。

選哪一檔 看你在意什麼

​最方便 → 009826。不用開新帳戶、不用換匯、不用煩報稅。但你付的總成本最高，而且追蹤品質還要觀察。

長期成本最低 → VWRA。愛爾蘭稅務協定加上累積型的結構優勢很明顯。願意花一點時間開複委託或IBKR定期定額就能買到。

最分散，而且已經有複委託/美國帳戶 → VT。一萬檔持股、0.06%費率，但30%股息預扣和遺產稅風險要一起考慮進去。

​三檔沒有絕對的好壞，各有各的優勢，績效我也認為相去不遠，就看投資人願意花多少時間去處理開戶、換匯、報稅這些事。在意哪一個細節，答案就出來了。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。