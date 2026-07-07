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10、15元的ETF便宜？詹璇依破解絕對價格迷思：價值才是重點

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
詹璇依指出ETF與基金的淨值僅是一籃子成分股的加總，10元不代表便宜，投資人應擺脫絕對價格迷思，專注於資產的長期成長價值。記者余承翰／攝影
詹璇依指出ETF與基金的淨值僅是一籃子成分股的加總，10元不代表便宜，投資人應擺脫絕對價格迷思，專注於資產的長期成長價值。記者余承翰／攝影

許多投資人常有一種心理錯覺，認為每股10元或15元發行的ETF非常便宜、容易入手，甚至誤以為其增值空間比淨值100元或200元的基金還要大。

對此，財經主持人詹璇依在影音內容中特別指出，這種依賴絕對價格來判斷貴賤的觀念是常見的理財誤區，10元的ETF在實質上可能比百元基金更貴。

詹璇依分析，購買共同基金或ETF與投資一般個股不同，無法單純透過每股盈餘（EPS）或本益比（PE）來直接評估價格是否合理...

不論是10元還是100元，基金與ETF所呈現的「淨值」，本質上都是背後所持有那一籃子成分股價格的加總表現

因此，低絕對價格並不等同於「相對便宜」

她進一步解釋，現在市場上許多看到淨值高達數百元甚至接近千元的長青基金，在成立之初同樣都是從10元面額開始；這些高淨值產品之所以能走到今天的位置，是因為裡面的成分股透過長年「複利（複利）」持續滾存累積，才逐步創造出如今的高價位。

詹璇依強調，與其糾結於當下買進的絕對價格，投資人下次在挑選標的時，更應該核心思考的是：這檔ETF或基金背後持有的資產，有沒有辦法一直持續成長？裡面的成分股組合是不是自己認同且願意長期持有的？

呼籲，投資的核心本質是問「價值」，而非當下的絕對價格。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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