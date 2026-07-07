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0050太好賺？爸是包租公卻叫女兒辦學貸「套利」…專家示警股市絕非直線上漲！

聯合新聞網／ 綜合報導
部分家長指引子女利用1.8%低利學貸投資0050進行套利，專家提醒此舉高度依賴股市多頭，若遭逢大跌將面臨本金虧損與畢業背債的雙重風險。中央社
部分家長指引子女利用1.8%低利學貸投資0050進行套利，專家提醒此舉高度依賴股市多頭，若遭逢大跌將面臨本金虧損與畢業背債的雙重風險。中央社

近來借錢投資蔚為風潮，市場上甚至傳出有家長要求子女申請就學貸款來購買市值型ETF的奇特現象...有網友在社群平台透露，自己的父親明明身為擁有三間房產的包租公，卻仍強烈建議她去辦理學貸，並打算將原本的學費拿去投入元大台灣50（0050）賺取價差，讓她相當傻眼，一時間引發網路上兩派意見的激烈論戰。

支持此策略的網友與部分專家分析，這本質上是一場「套利遊戲」...

目前就學貸款的利率僅約1.8%，而0050的歷史年化報酬率則高達13.11%，兩者之間存在極大的利差空間

若以大學生最高貸款額度100萬元進行試算，將資金投入0050長達四年，總資產有機會滾動至160萬元，即便扣除學貸本金與利息，實際獲利仍可達50萬元，相較於利率較高的車貸與信貸，學貸確實是成本極低的資金來源。

然而，這類看似穩賺不賠的買賣，建立在「股市必須持續上漲」的絕對前提下；專家與部分理性網友也紛紛發出警告，就學貸款的政策美意在於減輕學生的就學壓力，而非讓投資人拿來測試股市信仰，0050雖然代表台灣大盤市值，但配息率平均僅落在1%至3%之間，投資人主要依賴的是長期的資本利得（價差）。

財經專家特別提醒，一旦全球金融市場出現反轉、股市遭遇大跌，投資人不僅無法實現帳面上的高報酬，還必須在畢業後面臨本金虧損與債務攤還的雙重壓力，讓套利手段直接演變成雙倍風險；投資理財雖鼓勵大膽嘗試，但若是為了投機套利而讓毫無社會經驗的大學生背負債務，其背後隱藏的信用與財務風險仍需審慎評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 學貸

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投資0050也能靠配息過活？一名網友在Dcard發文詢問，既然0050、006208等市值型ETF也有配息，為何多數人仍建議退休時採「賣股提領」而非單靠配息生活，並以0050今年配息1.6元試算，若想月領約4萬元，需持有約300張0050，引發熱烈討論。

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