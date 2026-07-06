台股槓桿型 ETF 犀利 00685L「1拆24」恢復交易 成為最便宜商品

台股槓桿型ETF市價及規模隨著台股頻頻創高而水漲船高，繼國泰臺灣加權正2和元大台灣50正2執行分割後，群益臺灣加權正2（00685L）今（7）日為「1拆24」後重新恢復交易，買賣參考價為12.75元，成為價格最低的台股槓桿ETF。

根據CMoney統計至昨（6）日，今年來四檔槓桿台股ETF市價漲幅都在130%之上，推升整體規模大舉成長440.8%，從638.67億元，成長至3,454.17億元；同時，四檔槓桿台股ETF今年來各別規模都增加百億元以上，元大台灣50正2增加2,136.13億元、群益臺灣加權正2增加352.38億元、富邦臺灣加權正2增加209.43億元、國泰臺灣加權正2增加117.55億元。

進一步來看，除加權報酬指數今年來大漲62.1%貢獻槓桿台股ETF規模增長外，AI趨勢持續正向發展及台灣經濟高成長吸引買盤，再來是近年來國際地緣政治等紛擾讓行情波動放大造就低檔入市機會、分拆後降低投資一張門檻等等因素，都成為規模快速成長的因素。

在市價表現上，國泰臺灣加權正2在2025年6月11日執行「1拆7」、一張價格從170.15元降至24.30元，如今價格已經攀升至112.15元；而元大台灣50正2在3月31日「1拆22」、一張價格從443.15元降至20.14元，昨日也收在38.75元。

至於富邦臺灣加權正2收盤價為339.8元，是當今的ETF股王。

時序邁入第3季，台股傳統除權息旺季來臨，受獲利了結賣壓及除息點數蒸發影響，盤勢短線維持高檔震盪格局。

國泰臺灣加權正2經理人蘇鼎宇指出，對於看好台股、希望有效率參與大盤行情的投資人，可留意追蹤台灣加權正向二倍效果為目標的相關ETF，作為掌握台股趨勢行情的工具。

元大投信提醒，槓桿型ETF追蹤指數「單日」正向兩倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。