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AI 需求延燒 外資看好台積前景 高含「積」ETF 有戲

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）法說會將於16日登場，在多家外資連日調升目標價、看好AI需求延續帶動營運成長下，市場普遍預期將釋出正向展望，成為牽動第3季台股走勢的重要風向球。

隨著第2季財報季正式展開，台積電作為台股市值王與AI供應鏈核心，其營運展望不僅攸關半導體族群表現，也可望帶動高含積量ETF受惠。

觀察市場上含「積」量超過五成的台股ETF，以富邦科技ETF（0052）台積電權重高達63.8%居冠，也是近一季績效表現最佳的高含積ETF之一，近三個月報酬率達46.1%；富邦台50、元大台灣50及富邦公司治理等ETF，台積電權重也皆超過五成，近一季績效均繳出四成以上表現。其中，0052今年來受益人增加逾19萬人，顯示資金持續聚焦高含積量與AI成長題材，反映投資人看好台積電長線競爭優勢及AI產業發展趨勢。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，第3季傳統旺季行情逐步展開，在AI硬體需求、先進製程與先進封裝基本面持續強勁支撐下，市場焦點將轉向6月營收及重量級法說會，其中AI資本支出展望仍是觀察重點。隨AI應用自2026年第2季起加速落地，模型業者獲利進程優於市場預期，法人預估北美五大雲端服務供應商（CSP）2027年資本支出仍可望維持20%至30%以上成長，顯示AI算力投資動能依舊強勁。

同時，晶圓代工廠持續將資源優先配置於先進製程、先進封裝及高附加價值應用，成熟製程則受惠PMIC、功率元件、矽中介層及光通訊需求升溫，帶動供需改善。台灣6月製造業PMI維持擴張，新增訂單與生產同步成長，顯示AI供應鏈基本面依舊穩健，後市仍可持續關注高含積量及AI供應鏈相關ETF的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 科技

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