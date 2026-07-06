009804今年報酬率七成

聯邦台精彩50（009804）和元大台灣50（0050）同樣都是持有一模一樣的市值五十大公司，今年來報酬率卻相差6.7%。根據CMoney統計，009804今年以來累積報酬率71.0%，大幅領先0050及006208的64.3%，勇奪台灣50系列ETF績效第一。

面對AI投資趨勢持續升溫，不少投資人也開始思考是否該繼續抱著傳統台灣50 ETF，或轉向更能掌握成長機會的009804。除了績效領先，009804於7月預估配息同樣成為市場焦點。

以6月30日基金淨值估算，本次預估年化配息率約12.7%，7月15日為最後買進日，讓投資人有機會兼顧AI成長題材與現金流需求。

不少投資人好奇，既然都是投資與0050相同的台灣市值前50大公司，009804為何績效贏得如此明顯？理財專家表示，答案其實很簡單，就是50檔成分股的投資比例不同。

009804追蹤臺灣50權重上限30%指數，當單一成分股權重超過30%，就會把超出的比重分配給其他股票。009804的台積電權重29.7%，低於0050及006208的57.4%；聯發科權重達9.9%，高於0050及006208的6.1%。

今年AI熱潮從台積電擴散至聯發科，009804受惠於布局聯發科、台達電等股票，今年來績效達71%，拿下台灣50系列ETF績效第一，也優於不配息的009816。政大教授周冠男表示，009804的好處在於，已經有台積電或0050或006208的投資人可能會擔心台積電比重過高，009804可以將單一個股的風險再往下降一點。

法人表示，已經有台積電或0050的投資人，更不容錯過009804，因為009804正好補足投資人如果只有單一持股或只有傳統台灣50 ETF較難掌握的成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。