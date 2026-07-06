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單日漲逾1.7% 00965隨日本軍工股同飆逆勢獨走

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
元大航太防衛科技（00965）受惠日本軍工股大漲，帶動股價逆勢漲逾1.7%。圖／AI生成
元大航太防衛科技（00965）受惠日本軍工股大漲，帶動股價逆勢漲逾1.7%。圖／AI生成

全球股市反彈後，AI、半導體湧現獲利了結賣壓，6日亞股漲跌互見，海外主題ETF則反映產業利多與資金輪動，反而較有表現，其中，元大航太防衛科技（00965）受惠日本軍工股大漲，帶動股價逆勢漲逾1.7%。

日本政府將向國會提出國防裝備品工廠國有化的法案，透過國家持有、委託民間營運的方式，以確保有需要時的彈藥增產，獲消息面激勵，三菱重工、川崎重工、IHI股價勁揚逾6%，支撐日股走勢。

法人分析，地緣政治風險常態化，持續推升各國軍備競賽，包括美國參議院通過2026國防授權法案，授權9,010億美元歷史新高國防預算；日本2026國防預算突破9兆日圓；南韓通過2026年國防預算66.3兆韓元，創7年最大年增幅。在需求穩固下，國防供應鏈的積壓訂單、營收與獲利能力都將加速成長，保持長多格局。

觀察近一周全球股市普遍震盪回檔之際，00965單周上漲5.76%，表現突出，展現國防與科技情緒脫鉤的抗震特性。

法人認為，軍工產業與一般商用科技業不同，其客戶皆為各國政府，訂單不僅規模龐大，更具備極高的技術進入門檻與法規壁壘。此外，國防預算高度透明且穩定，賦予軍工業「不受景氣循環波動影響」的逆周期防禦特質，建議投資人可適當布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00965元大全球航太與防衛科技 ETF 日股 日本 國會

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