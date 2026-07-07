他試算「300張0050月領4萬」爽爽退休！網酸：有這本金早財富自由

投資元大台灣50（0050）也能靠配息過活？一名網友在Dcard發文詢問，既然0050、006208等市值型ETF也有配息，為何多數人仍建議退休時採「賣股提領」而非單靠配息生活，並以0050今年配息1.6元試算，若想月領約4萬元，需持有約300張0050，引發熱烈討論。

原PO認為，賣股提領雖常被提及，但股數會越賣越少，最後可能歸零；若改以0050配息生活，股數不會減少，看似更安心。依其試算，若以國人年收入約47萬元計算，需約293張0050；若月領3萬元，則需約225張。

不過多數網友直言，問題不在方法，而是本金門檻太高。以0050股價約108元計算，300張市值超過3000萬元，若已擁有這筆資金，退休選項本來就很多，不一定要靠0050配息。有人笑稱，「有300張0050還只月領4萬？」、「等我有300張也來發這種文」。

也有網友指出，0050的核心價值是長期資本增值，配息並非重點；若只追求現金流，高股息ETF或定存也可達成，關鍵是報酬率與資產成長性。部分人提醒，基金配息可能來自資本利得，與自己賣股提領本質相近，甚至還可能涉及稅負與二代健保問題。

整體討論認為，0050配息退休並非不可行，但前提是本金足夠大；對多數本金仍在累積階段的投資人來說，重點應先放在資產成長，而非過早追求配息現金流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。