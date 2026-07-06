AI高估值修正台股跌224點！主動債券ETF「00981D」近一月報酬衝2.25％成避風港

受AI供應鏈傳出不確定消息影響，台股今（6）日開高走低，終場下跌224.23點，先前強勢的銅箔基板、ABF等PCB族群跌幅可觀。法人指出，當市場資金高度集中於科技題材之際，一旦基本面驗證出現變數，易引發波動擴大。建議投資人可透過股債搭配分散風險，尤其非投資等級債券兼具收益與防禦特性，有助平衡投資組合。

半導體研究機構SemiAnalysis近期發布分析指出，輝達原訂接棒Blackwell Ultra的新一代機櫃架構Kyber NVL144，因關鍵硬體製造難題，上市時程恐延後超過一年至2028年；原本規劃的NVL72×2背靠背架構與4運算晶片Rubin Ultra也傳出取消，使輝達下一代AI GPU布局面臨挑戰。消息一出，近期漲幅較大的PCB、AI伺服器供應鏈及高價股出現獲利了結賣壓，拖累台股盤中翻黑，銅箔基板龍頭台光電（2383）更重挫跌停，台燿（6274）也大跌近9%。

不過，債券ETF在台股波動之際相對持穩，主動中信非投等債（00981D）收漲0.38%、第一金優選非投等債（00981B）漲0.32%、主動聯博投等入息（00980D）漲0.29%、主動聯博全球非投（00984D）漲0.4%。

00981D經理人陳昱彰表示，此波市場調整主因並非AI長期趨勢出現逆轉，而是科技股評價已偏高，在短線資金擁擠下，投資人對基本面檢視趨於嚴格。根據統計，近期市場對科技股高估值疑慮升溫，6月底VIX恐慌指數升至18.4，儘管散戶多頭情緒仍在高檔，但追價意願已有降溫跡象。

在股市波動擴大的同時，債券市場則吸引資金回流。各類固定收益資產，包括投資級債、非投資級債及市政債，近期均出現資金淨流入，反映投資人積極透過配置債券分散風險。其中，債券ETF的資金流向顯示，中存續期間產品買氣明顯升溫，顯示市場並未全面轉向避險，而是追求收益與波動控制的平衡。

陳昱彰指出，非投等債並非單純的高風險資產，在景氣未顯著轉弱的環境下，企業基本面仍具支撐，可提供相對較高的票息收益。同時，透過分散布局，亦能降低單一產業或個股修正帶來的衝擊。以美國市場為例，今年第一季非投等債企業營收年增約7%，顯示整體營收動能尚未明顯轉弱。

以投資布局而言，投資人可關注主動債券ETF。以00981D為例，截至6月25日，其投資組合信評分布介於A-至B-，違約率相對低的BB級以上約佔8成；平均票息率約8.63%，平均存續期間約2.73年，在兼顧收益的同時亦控制利率敏感度。陳昱彰認為，透過主動選債策略，有助掌握高殖利率債券的配置時點，以及降評債券出現錯價時的投資機會。

展望後市，陳昱彰認為，在AI題材發展仍具長線支撐下，投資策略不宜偏重單一成長族群，也不必全面轉向保守。透過股票掌握產業趨勢，同時搭配非投等債提升收益並降低波動，可望在當前評價分化與消息面頻繁變動的市場環境中，取得較佳平衡。

主動債券ETF近一個月績效表現

股票代號 股票名稱 近一月報酬率(%) 00980D 主動聯博投等入息 1.40 00981D 主動中信非投等債 2.25 00982D 主動富邦動態入息 1.39 00983D 主動富邦複合收益 1.75 00984D 主動聯博全球非投 1.85

資料來源：CMoney，2026/07/03

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。