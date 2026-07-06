買00919會後悔…剔除好公司、追高變低股息！權證小哥勸：直接買0050或台指期

「權證小哥」在影音內容中，針對市場熱門的高股息ETF群益台灣精選高息（00919）其選股與換股邏輯提出強烈質疑，並直言許多投資人買了這類產品可能會後悔，因為其運作模式容易陷入「賺了配息、賠了差價」的惡性循環。

權證小哥舉例，00919在成分股調整時，因其「專買高殖利率股票」的設定，將股價大漲、表現優異的好公司「力成」剔除。其背後邏輯是當股票價格上漲後，在配息不變的情況下，換算出來的殖利率隨之降低，導致ETF被迫在高檔把表現好的好公司賣掉。

相反地，00919卻納入了電商龍頭富邦媒（8454）...權證小哥指出，富邦媒之所以被選入，是因為它先前股價下跌、表現變爛，但在配息10元的情況下，算出來的殖利率相對變高。

這導致ETF在富邦媒股價拉抬、殖利率大幅被稀釋至僅剩2%的「追高」狀態下決定納入。當投信在八天內將富邦媒買到「買盤竭盡」後，股價便開始反轉下跌，權證小哥透露，自己也正是在除息當天看準這個盲點進行放空，隨後富邦媒即連吞三根跌停。

他痛批，這種高股息ETF的致命傷，在於「把高股息買到變成低股息」，投資人以為買進能立馬領到配息，實際上卻是「賺了配息、賠了差價」。因此，權證小哥奉勸想要追求高股息的投資人，不如直接買進最傳統的「元大台灣50（0050）」，其長線表現通常比高股息ETF更好；或者直接選擇買進台指期且不開槓桿，也是另一種可能更好的投資替代方案。

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