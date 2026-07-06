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台股震盪爆百萬張量！資金避險高息ETF 00961單日逆勢漲逾1%、年化息率18%成焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今日震盪收跌，資金明顯轉向高股息ETF避險，其中00961因月配息換算年化息率達18%而成焦點，法人看好中長線仍偏多。聯合報系資料照
台股今日震盪收跌，資金明顯轉向高股息ETF避險，其中00961因月配息換算年化息率達18%而成焦點，法人看好中長線仍偏多。聯合報系資料照

台股今（6）日開高走低，加權指數終場下跌224.23點，收46,556.39點，跌幅0.48％，成交金額1兆196.66億元。大盤盤中高低震盪近964點，顯示高檔賣壓升溫，資金轉向具配息題材與現金流優勢的高股息ETF，避險、防禦買盤同步升溫。

美股前一交易日漲跌互見，台股早盤一度上漲116.56點，最高來到47,395.3點，惟隨後賣壓出籠，指數翻黑，最低下探46,431.38點。

法人指出，指數累積漲幅已大，短線資金自漲多科技股轉向高息ETF，反映市場在震盪加劇下，對穩定收益資產需求提高。

據統計，高股息ETF今日表現普遍優於大盤，兆豐永續高息等權（00932）上漲1.11％，近一周漲5.15％；FT臺灣永續高息（00961）上漲1.02％，近一周漲2.7％；元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）分別上漲0.83％、0.78％、0.76％，展現抗跌力道。

其中，00961本月配息0.19元，以月配息換算年化息率達18％，成為市場關注焦點，吸引資金湧入該ETF近三個月上漲28.2％、今年以來上漲36.61％，兼具高息與成長題材。

00961基金經理人江明鴻受訪表示，AI算力建設帶動出口與企業獲利成長，上市企業賺得多、配得多，使高息ETF配息水準水漲船高。

新一代高息ETF也逐步納入ROE成長率、盈餘品質與資本效率等指標，兼顧配息與成長。不過，高配息不等於高品質，投資人仍須留意配息來源是否來自真實獲利，避免過度追逐息率。

展望後市，台股中長線趨勢仍偏多，短線震盪可望成為分批布局機會。

股票代號股票名稱收盤價(元)今日績效(%)近一周績效(%)近一個月績效(%)近三個月績效(%)
00932兆豐永續高息等權18.161.115.151.1721.07
00961FT臺灣永續高息12.911.022.7-1.5328.2
00713元大台灣高息低波610.831.672.2616.41
00919群益台灣精選高息29.760.781.02-2.9730.18
0056元大高股息53.250.762.82.836.26
00939統一台灣高息動能21.440.750.852.6334.67
00730富邦臺灣優質高息29.690.642.590.9528.03
00943兆豐電子高息等權23.130.526.394.7144.83
00878國泰永續高股息33.490.481.793.6246.24
00918大華優利高填息3032.060.3423.6242.36
TWA00加權指數46556.39-0.483.463.333.55

資料來源:CMoney (2026.07.06)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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