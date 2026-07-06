台股震盪爆百萬張量！資金避險高息ETF 00961單日逆勢漲逾1%、年化息率18%成焦點
台股今（6）日開高走低，加權指數終場下跌224.23點，收46,556.39點，跌幅0.48％，成交金額1兆196.66億元。大盤盤中高低震盪近964點，顯示高檔賣壓升溫，資金轉向具配息題材與現金流優勢的高股息ETF，避險、防禦買盤同步升溫。
美股前一交易日漲跌互見，台股早盤一度上漲116.56點，最高來到47,395.3點，惟隨後賣壓出籠，指數翻黑，最低下探46,431.38點。
法人指出，指數累積漲幅已大，短線資金自漲多科技股轉向高息ETF，反映市場在震盪加劇下，對穩定收益資產需求提高。
據統計，高股息ETF今日表現普遍優於大盤，兆豐永續高息等權（00932）上漲1.11％，近一周漲5.15％；FT臺灣永續高息（00961）上漲1.02％，近一周漲2.7％；元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）分別上漲0.83％、0.78％、0.76％，展現抗跌力道。
其中，00961本月配息0.19元，以月配息換算年化息率達18％，成為市場關注焦點，吸引資金湧入該ETF近三個月上漲28.2％、今年以來上漲36.61％，兼具高息與成長題材。
00961基金經理人江明鴻受訪表示，AI算力建設帶動出口與企業獲利成長，上市企業賺得多、配得多，使高息ETF配息水準水漲船高。
新一代高息ETF也逐步納入ROE成長率、盈餘品質與資本效率等指標，兼顧配息與成長。不過，高配息不等於高品質，投資人仍須留意配息來源是否來自真實獲利，避免過度追逐息率。
展望後市，台股中長線趨勢仍偏多，短線震盪可望成為分批布局機會。
|股票代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|今日績效(%)
|近一周績效(%)
|近一個月績效(%)
|近三個月績效(%)
|00932
|兆豐永續高息等權
|18.16
|1.11
|5.15
|1.17
|21.07
|00961
|FT臺灣永續高息
|12.91
|1.02
|2.7
|-1.53
|28.2
|00713
|元大台灣高息低波
|61
|0.83
|1.67
|2.26
|16.41
|00919
|群益台灣精選高息
|29.76
|0.78
|1.02
|-2.97
|30.18
|0056
|元大高股息
|53.25
|0.76
|2.8
|2.8
|36.26
|00939
|統一台灣高息動能
|21.44
|0.75
|0.85
|2.63
|34.67
|00730
|富邦臺灣優質高息
|29.69
|0.64
|2.59
|0.95
|28.03
|00943
|兆豐電子高息等權
|23.13
|0.52
|6.39
|4.71
|44.83
|00878
|國泰永續高股息
|33.49
|0.48
|1.79
|3.62
|46.24
|00918
|大華優利高填息30
|32.06
|0.34
|2
|3.62
|42.36
|TWA00
|加權指數
|46556.39
|-0.48
|3.46
|3.3
|33.55
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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