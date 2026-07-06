下半年聚焦台股、美股、科技 首選主動式、市值、高息ETF
AI科技浪潮不斷席捲全球，美國做為AI創新先行者，台灣則是AI產業鏈核心，相關企業營運表現將持續加溫，群益投信ETF及指數投資部經理人洪祥益分析，其中尤以科技股最能受惠。
展望下半年，洪祥益表示，投資人可聚焦台股、美股、科技題材，並根據需求自組最佳投資組合。追求資本利得增長的投資人，可布局台股、美股的主動式ETF、市值型ETF、科技型ETF以掌握強勢動能股。
風險偏好更積極的投資人，可進一步參考台股正2 ETF，以全方位掌握AI成長行情。考量市場不確定性如：國際地緣政治變化、聯準會政策動向等仍須留意，建議也可適度配置台股高息ETF來建立穩健現金流並提高投組防禦力。若想兼顧收益與成長，不妨透過擁有科技前景又有息收保護的台股半導體收益ETF，以發揮攻守兼備的投資效果。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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