009803績效贏006208！切老結合市值與動能：上半年狂飆、不只押台積電更抓出隱形冠軍

台股的市值型ETF除了最資深規模最大的「元大0050」（2003年成立，市值超過二兆台幣），還有自2012年上市的二哥，富邦的006208（市值約4500億台幣）。其實2025年三月玉山也有推出一檔市值型ETF ：「玉山市值動能50」（009803）。

玉山的「玉山市值動能 50」009803是媒體和投資人比較少談及的一檔ETF。觀察一下今年以來（截至上週五）的表現，在不含息的狀態下，009803的績效是這三檔中最好的：

0050 +61.84% 006208 +64.33% 009803 +66.04%

而有趣的是玉山的009803也是一檔有不錯股息而且採季配息的市值型ETF。009803在每年的3, 6, 9, 12月進行配息，如果納入今年已發放的股息（三月的0.25元），009803今年以來的回報率還將更高，為67.9%。此外，009803還將在7/15發放今年第二次股息0.5元，不含股價增長，以009803今年的起始價格13.22元，今年上半年單靠股息便能貢獻（0.25+0.5）／13.22約5.6%的回報率，預計全年加總下半年股息後總回報率還更可觀。

009803的核心選股邏輯同時結合了「市值」與「動能」的概念，聚焦台灣各產業中市值前15%以及近三年市值成長前15%的50家龍頭企業，它透過五大篩選因子嚴選投資標的，保含：

1.市值因子：鎖定台灣指標型大型企業。 2.成長因子：參考預估EPS成長率，嚴選未來成長性佳的企業。 3.動能因子：參考夏普值，挑選價格動能強、風險調整後報酬率高的強勢股。 4.價值因子：參考近三年本益比，找出評價合理或被低估的公司。 5.品質因子：以每股營業活動現金流量與股東權益報酬率（ROE），精選營運效率佳的企業。

此外，玉山的009803會在每年6月和12月透過獨特的「變速」權重機制進行換股，在每年6月的除權息旺季時加重「價值因子」，挑選評價合理且具股息收入機會的公司。而在12月的年底作帳與元月行情時改採用加重「動能因子」，聚焦強勢股以賺取資本利得，009803透過此特殊雙重機制來兼顧成長爆發力與穩健價值。

009803已於今年6月進行「定審換股」，這次50檔成分股有「11進11出」，持股調整於6/17起正式生效。由於009803的選股方式十分重視具備「市值成長」的大型權值股，所以可以抓到不少充滿成長潛力的「隱形冠軍」企業股票。本次新增的部位涵蓋了AI供應鏈與太空通訊趨勢，涵蓋AI運算、半導體製造、ASIC、高階載板與低軌衛星等高成長題材，此外，因為六月的調整特別加重了價值因子，也加碼到多檔體質穩健、評價相對低且具備高股息特性的龍頭企業，在掌握成分股的成長動能的同時，也能強化投資組合的防禦性，使投資組合不僅能跟上AI產業的爆發紅利，還能展現優異的長線資金配置效益。

009803前十大持股與比重如下（也可以參考附圖）。

1.台積電 41.37% 2. 聯發科 6.2% 3. 台達電子 3.8% 4. 鴻海 3.5% 5. 國巨* 2.83% 6. 瑞昱 2.4% 7. 聯電 2.38% 8. 廣達 2.24% 9. 日月光投控 2.24% 10. 國泰金 2.21%

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