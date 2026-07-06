0056預估配息1.35元...上半年含息報酬率近50%！專家：投資是讓錢開始為自己工作

元大高股息（0056）最新預估配息1.35元！年化殖利率這次突破10%，又又又又創下新高了。

看到這個數字的時候，心裡其實有點訝異。我還記得剛開始要學投資的時候，曾經很羨慕那些不用上班也能有錢進來的人，我以為那是幸運或是捷徑。

不過後來才慢慢發現，他們只是比我早，把同一件事反覆做了很久而已。

之後真正打動我的那一刻，是在開始投資之後的某個月，刷存摺時發現：「我什麼都還沒做，錢已經自己進來了」那一刻我也真正體會到了，薪水是「我為錢工作」，而投資是讓「錢開始為我工作」。

這種每個月都會有「錢自己流進來」的感覺真的很好！以0056這次的配息來說，手上有50張就領6.75萬，100張就是13.5萬了，而且什麼事都不用做。

今年也已經過了一半，回頭看0056上半年的含息報酬率有50%左右，這是以前願意守住紀律、不追高殺低、不被消息左右的自己，一點一點累積出來的。

我現在持有的0056，雖然不算多，但每季固定配息讓我感受到，時間可以被複利，我把該做的事，提早十年就開始做了。

一棵樹最好的種植時間是十年前，其次就是現在，只是現在要更小心，用自己能承受的金額慢慢累積。

當然我也一直提醒自己，台股高檔的時候，其實更適合「學習」而不要「重壓」。

我相信只要培養出，「讓資產慢慢接手收入」的能力後，未來的日子會越來越輕鬆，因為這代表我們把一部分原本只能靠工作換來的錢，交給時間和好公司去負責了。

現在的輕鬆，都是以前那個，願意願意堅持的自己，一點一點慢慢換來的。

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