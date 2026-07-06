0050配0.6元對決006208！專家點「殖利率與價差成長」：是否繼續拉高資本利得待觀察

＊原文時間7月2日。

台股裡面兩大追蹤台灣五十指數的ETF就是元大台灣50（0050）和富邦台灣50（006208），兩者皆為半年配，不同的是，0050的配息時間落在1月和7月，006208則是落在7月和11月。

所以7月兩者皆有配息，也在這幾天公佈了他們的配息數據。

0050在7/21（二）配息，金額為0.6元，發放日則是在8/10。0050過去的紀錄是1月份的配息金額相較於7月來得多，所以這次的0.6元少於1月的1元也不足為奇。

只是大家別忘了，0050去年才進行分割，所以每股的配息也會跟著被稀釋是正常現象，總額來說不會差太多。

這一年來0050總共配發1.6元，以今天（7/2）收盤價108.8元換算，殖利率僅約1.47％。不過0050才剛瘦身完，卻受惠於AI浪潮及台股得標漲，現在身價又回到百元以上，雖然殖利率偏低，但是在股價上有反應，也算是給股民一個交待了。

006208的配息落在7/16（四），金額為4.75元，發放日為8/10。相較於去年11月配發3.448元，這次金額上足足成長了1.3元之多。

不過006208上次的配息組成當中資本利得佔了將近75％，是否將採取拉高股息來取得股民的青睞？這次是否有繼續延續這樣的作法？就有待持續進行觀察。

這兩大市值型ETF都算是台股當中的老品牌了，相信很多人手上都有至少一檔，甚至兩者兼有的也大有人在。是說，看完這次的配息政策，大家比較認同哪一個呢？

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