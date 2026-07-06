五大商社評價回到合理區間 法人看好中長期獲利動能 00955漲勢可期

美伊衝突爆發後，油價與天然氣價格迅速攀升，導致全球股市劇烈波動。不過，日本商社因資源相關業務獲利提升而受惠，市場資金積極湧入，推升股價表現。法人指出，隨著美伊衝突逐漸趨緩，各國能源與原物料庫存回補需求有望支撐商社的貿易與資源業務，進一步挹注獲利動能，五大商社的後市值得期待。

大和證券預估，五大商社在年初評價快速上升後，近期股價修正回到合理區間，多數商社槓桿水準仍維持穩健。由於企業財務重整持續進行，資金流入動能仍有望延續。

在台掛牌的ETF中，中信日本商社（00955）對商社產業的配置純度最高，五大商社持股比重達65%，最能反映日本商社的整體表現。基金經理人辛忠駿表示，近期受市場風格輪動影響，商社股價修正並回到合理評價，但隨著全球電力基建升級及AI需求擴張，鐵礦、銅礦與化肥等核心業務需求可望持續成長，推動商社中長期獲利動能。

中國信託投信表示，雖然市場資金近期明顯流入AI與半導體產業，但相關族群漲幅已大，容易受消息面影響而走弱。在類股快速輪動的環境下，資金有望轉向具成長潛力的日本商社族群。從五大商社股價表現來看，近期已出現跌深反彈跡象，投資人可考慮開始布局。

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