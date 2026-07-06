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外資回頭追價買超主動式 ETF 近30日大買00403A、00981A

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資近來大舉回頭追價補貨主動式ETF。圖／AI生成
外資近來大舉回頭追價補貨主動式ETF。圖／AI生成

近一個月以來，台股高檔震盪加劇，高低點落差5,000~6,000點，雖近來站回47,000點之上，但資金輪動加速，不只小資族大喊「抓不住台股變臉速度」，對三大法人的選股功力更是一大考驗。觀察市場資金動態發現，外資近來大舉回頭追價補貨主動式ETF，其中又以00403A、00981A最受外資青睞。

統計顯示，主動統一升級50（00403A）不僅是外資買超最用力的一檔，月漲幅更超過3%，居外資買超前五大ETF的漲幅冠軍。法人資金挹注下，市場期待00403A後續股價爆發力

根據CMoney統計，累計近30天來，外資買超最用力前五大ETF中，有兩檔是主動式股票ETF，其餘3檔則是債券類ETF。其中，外資買超最用力的就是主動式ETF超級新人王00403A，買超張數116.7萬張。債券類ETF中，外資最愛的則是群益ESG投等債20+（00937B），合計近30天來買超張數86.3萬張。

以近一個月漲幅來看，這五檔ETF的績效冠軍也是00403A，月漲幅約3.2%。其次則是身兼主動式ETF股王、人氣王的主動統一台股增長（00981A），月漲幅約1.4%，位居第二名。第三至第五名則分別是00937B、國泰20年美債（00687B）、中信優息投資級債（00948B），月漲幅約在1.1-1.2%左右。

今年來外資大舉賣超台股，但台股仍一路向上，讓網友笑稱外資被軋上天。展望台股後市表現，統一投信投研團隊表示，上半年題材效應多已反映在股價中，加上現階段估值偏高，投資人情緒較為謹慎，當市場出現干擾，震盪幅度便擴大，其中又以升息為最主要變數。

統一投信投研團隊指出，當股市漲多，市場便以升息利空進行修正。不過，預期通膨壓力將隨油價走勢而減緩，屆時升息壓力亦將隨之下降，有利市場表現。回歸基本面來看，供應鏈及大廠投資規劃日趨透明，長期發展路徑十分明確，AI產業營收與獲利的實質展現，將成為支撐股價核心。短線若因外部因素干擾修正，皆為逢低布局時點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00403A主動統一升級50 00981A主動統一台股增長 00937B群益ESG投等債20+ 00948B中信優息投資級債 00687B國泰20年美債

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