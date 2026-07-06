00929月領一萬能比0056、00878、00919少花30萬？「邏輯錯誤」拿多頭頂峰數字去推未來續航力

想要靠高股息ETF打造每月1萬元的現金流，是近年熱門的理財目標，但有網紅疑似（媽媽說要留路給人走）業配的文章...

稱以元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）三檔組成月配組合，年化殖利率10.9%，月領1萬需110.1萬本金；但若換成復華台灣科技優息（00929），因月配息調高至0.38元，殖利率衝上14.8%，只要81萬本金就能達到相同效果，直接幫你「省下近30萬元本金」，且2026上半年績效還以72%大勝三檔組合的48.8%。

客觀說，00929本身是一檔設計優良的科技型高股息ETF，但這類過度美化、選擇性對比的行銷業配，在邏輯上完全錯誤；為讓散戶看清真相，需要重新平衡地看待這些優質標的：

00929本身沒有不好，但這樣的說法完全抹煞了「風險溢價」...00929上半年績效能飆到72%，主因是它「100%聚焦電子科技產業」，在AI科技大牛市時這種組合確實會飛天，但也是雙面刃。 宣稱能「省下30萬本金」，本質上絕對不是什麼高性價比，而是放棄分散風險... 一旦科技股面臨修正或雲端巨頭資本支出放緩，純科技股的跌幅將遠大於綜合型高股息，當初精算的「81萬換1萬」泡沫極可能在淨值修正中破裂。

傳統高股息並非毫無價值

網紅試圖營造0056、00878、00919組合需要更多本金、績效又輸的落後形象...

但事實上，這三檔經典標的在選股上分散布局於金融、傳產與電子等多個產業；多頭時，分散配置的績效（48.8%）看起來或許沒有全押科技股亮眼，但當市場面臨空頭、科技股重摔時，這些有金融和傳產護體的老牌ETF，才能展現真正的抗震力與老牌底氣，兩者在資產配置中各有其不可取代的戰略價值。

資本利得非無限提款機

網紅還強調00929有深厚的資本利得當配息後盾...

但這些錢是成分股在多頭市場創下的未實現價差，並非銀行保證現金；一旦遇到熊市，兩邊的平準金與資本利得都會面臨縮水...拿多頭頂峰的數字去推論未來續航力，甚至去打壓其他同樣具備豐厚配息底氣的綜合型高股息，是極不客觀的行銷手段。

聰明存股的客觀建議

穩健月領1萬元的關鍵在於「資產的續航力與抗震力」，而非一時的最高殖利率。

00929是參與台灣科技股成長與配息的優良工具，適合風險承受度較高、看好電子產業的投資人；而0056、00878、00919組合則提供了更穩健的跨產業防禦力。

合理的理財規劃，不該被「少走30萬冤枉路」這種偏頗的數字遊戲牽著走；依據自身的風險承受度，將資金在市值型ETF、科技型高股息與綜合型高股息之間進行合理配置，才是理財的真理。

◎本文為獨家授權

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。