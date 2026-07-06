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債市回溫 凱基00981T 每受益權單位擬配發0.082元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
受到部分成熟市場公債殖利率下行的帶動，整體投資級與綜合債市投資氣氛回暖。路透
受到部分成熟市場公債殖利率下行的帶動，整體投資級與綜合債市投資氣氛回暖。路透

凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T），迎來掛牌上市以來第七次配息，根據期前公告，每受益權單位擬配發0.082元，前六次每單位配發金額分別為0.054元、0.056元、0.057元、0.057元、0.065元，以及0.071元。預計7月16日除息、8月11日發放，有意參與除息的投資人，7月15日為最後買進日。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊指出，美國聯準會（Fed）新任主席Warsh首次主導的FOMC會議落幕，市場給予鷹派解讀，降息門檻不僅提高，未來政策的轉向與否也將更取決於經濟表現，不過市場普遍仍認為今年下半年政策利率將維持不動，而目前各類債券殖利率仍多穩居於10年平均之上，長線息收優勢與配置價值依然穩固。

受到部分成熟市場公債殖利率下行的帶動，整體投資級與綜合債市投資氣氛回暖。隨著利率風險暫時降溫，資金顯著流入高品質債券資產，利差保持相對縮窄狀態，為整體信用債市結構提供良好支撐。平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，由於企業獲利提升及資產負債表轉佳，近日強勁資金流入投資級公司債，其中BBB級債受惠高殖利率及穩健基本面雙重加持，續成資金寵兒，帶動利差快速收斂。

除了債市投資氛圍回溫，股市熱度依舊不減，AI族群持續擔綱投資主軸，美系雲端服務供應商的資本支出力道亦讓台廠供應鏈訂單能見度暢旺。根據主計總處數據，我國5月外銷訂單達 894.8億美元、年增 47.2%，創下歷史單月次高紀錄，其中，資通訊產品年增 67.2%、電子產品年增 61.2%，顯示AI 與雲端需求仍為驅動出口主力；另外，5月景氣對策信號續呈紅燈、領先指標連續10個月上升，景氣熱絡有望延續。

面對波動加劇的高檔震盪格局，平衡凱基雙核收息（00981T）以股3債7的配置，提供兼顧投資效率又能相對穩定輸出收益的新選擇。債券部位鎖定全球BBB級債打造票息收益來源，股票部位則著眼台股市場，瞄準市值前25強企業打造成長引擎，成為投資人希望透過資產、區域的適度分散，達成相對穩健配置的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 債市 降息 00981T平衡凱基雙核收息

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