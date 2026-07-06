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信貸＋質押借逾千萬狂買006208、0050！年薪240多萬工程師帳上賺1800萬：關稅戰打死不退

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享006208、0050信貸與質押半年報，質押金額約1140萬元、帳上累積損益約1800萬元，引發PTT股板熱議槓桿存股、維持率與「奈米倉」定義。圖／本報系資料照片
網友分享006208、0050信貸與質押半年報，質押金額約1140萬元、帳上累積損益約1800萬元，引發PTT股板熱議槓桿存股、維持率與「奈米倉」定義。圖／本報系資料照片

有網友在PTT股板分享自己的半年報，表示從2022年12月開始買進富邦台50（006208），採取只買不賣策略，2024年7月開始質押，之後隨著市值一路往上，質押部位也越壓越多；2025年11月則開始買元大台灣50（0050），並在2025年4月關稅戰期間「打死不退」，硬扛維持率。

原PO透露，目前質押94張006208，借款金額約1140萬元，另有信貸每月還款6萬元，包括將來銀行287萬元、永豐銀行190萬元、樂天銀行29萬元；背景為工程師，年薪約240萬元，存股3年多後，帳上累積損益已達約1800萬元。

文章曝光後，股板網友最先注意到的不是績效，而是原PO自稱「奈米倉」，不少人驚呼「奈 ..奈米！？」「現在的奈米門檻是兩千萬喔？」「這樣奈米...！？」「2000萬是奈米？」也有人酸「奈米個屁」、「裝三小」、「股市綠茶」。

不過也有不少人佩服原PO能在關稅戰期間扛住壓力，網友留言「關稅戰沒有被洗出，賺爛了」、「有抗過很猛」、「只能說兄弟你的心臟異於常人」、「2025四月可以扛過去應該很穩了，加上年薪240萬，這策略可以繼續」。

看多者認為006208、0050長抱加槓桿，在大多頭中確實能放大成果；但也有人提醒，這種操作背後需要高收入、穩定現金流與很強的心理承受力，不是所有人都能照抄。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 質押 市值型

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