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SpaceX 7月7日納入 NASDAQ100這檔美股科技ETF助攻 掌握太空投資契機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
SpaceX的股價。 路透
SpaceX的股價。 路透

那斯達克（NASDAQ）指數編制制度引入「快速入市」機制，大幅壓縮大型新上市公司納入NASDAQ100指數的等待時間，從現行的至少三個月甚至一年，縮短至最快僅需15個交易日。中國信託投信表示，隨著大型IPO快速納入機制正式上路，未來符合條件企業在上市滿15個交易日後，即可納入指數。

而全球矚目、日前掛牌的的太空科技公司SpaceX將於7月7日率先入列，成為新制度下的指標案例。台股中追蹤NASDAQ100指數的美股ETF如中信NASDAQ（009800）、富邦NASDAQ（00662），可望成為國內投資人投資SpaceX，以及未來可能採新制納入指數的OpenAI、Anthropic等企業的優質投資管道。

中國信託投信指出，NASDAQ已於2026年6月26日確認，SpaceX將於7月7日正式納入NASDAQ100指數，顯示快速納入制度已正式啟動。此一制度最大特色在於，大型IPO企業不再需要等待至少一年觀察期，即可於上市滿15個交易日後納入指數，明顯優於傳統指數如標普500須經長期觀察的納入機制。

009800經理人張圭慧表示，快速納入機制的核心在於「縮短資本市場與創新企業成長之間的時間差」，讓指數能更即時反映市場最具影響力的公司，強化NASDAQ100作為科技趨勢代表性指標的定位。SpaceX納入後，預期將帶動被動型與主動型ETF同步調整持股配置。全球超過200檔相關ETF將可能產生被動買盤，為SpaceX及NASDAQ100指數注入潛在資金。這類資金挹注，不僅提升個股流動性，也可能進一步強化科技股多頭走勢，形成正向循環。

張圭慧指出，快速納入機制不僅適用於SpaceX，未來亦可能涵蓋AI領域高估值企業，包括OpenAI、Anthropic等潛在IPO公司。一旦相關企業上市，亦可望快速成為NASDAQ 100成分股。這意味著投資人將能透過指數化投資，在更短時間內參與下一世代科技龍頭的成長，掌握AI產業持續擴張的紅利。

中國信託投信表示， 009800成分股涵蓋輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉等全球科技巨擘，並將隨指數調整納入SpaceX，使投資組合同步擴展至太空經濟領域。此外，009800中資訊科技比重占比達約53%，聚焦AI與創新產業，為目前市場中具備高科技含量的核心投資標的之一。

中國信託投信指出，NASDAQ100指數近年呈現強勁成長動能，突破整數關卡速度加快，顯示市場資金持續湧入科技產業。面對市場高檔震盪，投資人可採取定期定額方式，降低進場時點風險，長期參與AI與創新科技的成長趨勢。歷史數據亦顯示，不論於市場高點或低點開始布局，只要持續投入，長期皆有機會累積投資成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 美股 009800中信NASDAQ 00662富邦NASDAQ-100基金 SpaceX

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