上半年…00991A微幅領先「瑤池金母」00981A！00913稱霸被動式ETF、績效破100％高達7檔
2026年上半也正式畫下句點，同時也到了檢視各大ETF績效表現的最佳時刻！近年在ETF投資熱潮持續發燒之下， ETF總數已超過300檔（包括股票、債券、槓反等...）。究竟上半年原型被動式與主動式ETF的績效「最強10檔」會是誰？
先來看目前市場關注度最高的主動式ETF。
主動式ETF王者之爭：00991A、00981A
截至上半年為止，已掛牌的台股主動式ETF約已來到20檔，若再扣除掛牌未滿6個月的標的，僅剩不到10檔，當中有4檔績效跑贏大盤（58.19%）！
主動式ETF上半年績效榜
|排行
|代號
|名稱
|績效
|1
|00991A
|主動復華未來50
|98.85
|2
|00981A
|主動統一台股增長
|93.57
|3
|00982A
|主動群益台灣強棒
|79.33
|4
|00980A
|主動野村臺灣優選
|68.24
|台股加權報酬指數 （大盤含息）
|58.19
|5
|00985A
|主動野村台灣50
|64.58
|6
|00984A
|主動安聯台灣高息
|55.49
註：
1.今年上半為2026.01.01～06.30，皆以收盤價計、報酬含息
2.掛牌後未滿完整期間的不予計入
資料來源：MoneyDJ
整理：謝宜孝
若提到今年上半最火紅的主動式ETF之一，肯定是那檔有「瑤池金母」經理人陳釧瑤所掌舵的主動統一台股增長（00981A），以亮麗的績效震驚市場，上半年績效為93.57%
不過令人意外的是，00981A績效僅排第2！主動式ETF績效之冠，由後起之秀——主動復華未來50（00991A）以98.85%微幅領先的成績拿下，成為上半年度主動式ETF的績效王。
兩檔ETF績效差距不到6個百分點，下半年績效很值得持續觀察。
大爆冷門！被動式ETF 00913績效傲視群雄
雖0050受益人數突破300萬人，為目前股民數最多、規模最大的股票型ETF，股價成長也非常有感，買0050幾乎已成了全民運動，不過上半年績效為67.8%，連Top 10都擠不進去。
在績效10強中，飆出1倍（100%）以上績效的就有7檔之多，且幾乎都是由半導體類的產業型ETF所拿下。
不過最令人意外、也是最大黑馬，竟是兆豐台灣晶圓製造（00913）這檔產業型ETF，上半年績效高達128.64%，其績效不只輾壓大盤同期（58.19%）、稱霸被動式ETF，就連前述最強的2大主動式ETF的00991A和00981A也只能望其項背！
被動式ETF上半年績效榜
|代號
|名稱
|績效
|00913
|兆豐台灣晶圓製造
|128.64
|00735
|國泰臺韓科技
|125.04
|00935
|野村臺灣新科技50
|114.51
|00947
|台新臺灣IC設計
|113.16
|00927
|群益半導體收益
|107.21
|00892
|富邦台灣半導體
|105.03
|00891
|中信關鍵半導體
|101.04
|00888
|永豐台灣ESG
|99.80
|00904
|新光臺灣半導體30
|99.07
|00928
|中信上櫃ESG 30
|94.31
註：今年上半為2026.01.01～06.30，皆以收盤價計、報酬含息
資料來源：MoneyDJ
整理：謝宜孝
不少人可能對00913感到陌生，畢竟這檔ETF的受益人數僅不到萬人（9,647人），在2022年8月8日掛牌至今，一直給人不慍不火、略顯邊緣的印象，但在這波AI狂潮下，卻以驚人的成績讓人重拾關注。
績效王00913是檔什麼樣的ETF？
00913是國內聚焦半導體產業的產業型ETF，以上市櫃為選股母體，再以市值規模、財務指標、公司治理評鑑等選出最終30檔為成分股，並以市值加權法計算成分股權重。最重要是它的投資範圍，涵蓋了整個半導體產業的上中下游，如上游的IC設計、中游的晶圓製造、生產製程，下游的封裝測試、基板等...，等於是把整個半導體供應鏈一次打包。
就持股布局上（資料時間2026.07.03），也是檔「高含積量」的ETF，前5大持股權重由高至低分別為台積電（19.73%）、聯電（18.52%）、華邦電（13.20%）、聯發科（10.15%）、日月光投控（10.15%）。
含積量高的ETF常給人「很會漲」的印象，如有「小台積」之稱、含積量超過60%的富邦科技（0052）就是一例。不過含積量愈高不代表績效愈好，以 這次績效黑馬的00913來說，它含積量雖只有20%左右，但績效卻令人非常驚豔，相較於0052是瞄準護國神山的「單點投資」，00913更著重在護國群山的「多點爆發」、著重整條產業鏈的布局，這是它最大特色，也是優勢所在。
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