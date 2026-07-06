上半年…00991A微幅領先「瑤池金母」00981A！00913稱霸被動式ETF、績效破100％高達7檔

2026年上半也正式畫下句點，同時也到了檢視各大ETF績效表現的最佳時刻！近年在ETF投資熱潮持續發燒之下， ETF總數已超過300檔（包括股票、債券、槓反等...）。究竟上半年原型被動式與主動式ETF的績效「最強10檔」會是誰？

先來看目前市場關注度最高的主動式ETF。

主動式ETF王者之爭：00991A、00981A

截至上半年為止，已掛牌的台股主動式ETF約已來到20檔，若再扣除掛牌未滿6個月的標的，僅剩不到10檔，當中有4檔績效跑贏大盤（58.19%）！

主動式ETF上半年績效榜

排行 代號 名稱 績效 1 00991A 主動復華未來50 98.85 2 00981A 主動統一台股增長 93.57 3 00982A 主動群益台灣強棒 79.33 4 00980A 主動野村臺灣優選 68.24 台股加權報酬指數 （大盤含息） 58.19 5 00985A 主動野村台灣50 64.58 6 00984A 主動安聯台灣高息 55.49 註：

1.今年上半為2026.01.01～06.30，皆以收盤價計、報酬含息

2.掛牌後未滿完整期間的不予計入

資料來源：MoneyDJ

整理：謝宜孝

若提到今年上半最火紅的主動式ETF之一，肯定是那檔有「瑤池金母」經理人陳釧瑤所掌舵的主動統一台股增長（00981A），以亮麗的績效震驚市場，上半年績效為93.57%

不過令人意外的是，00981A績效僅排第2！主動式ETF績效之冠，由後起之秀——主動復華未來50（00991A）以98.85%微幅領先的成績拿下，成為上半年度主動式ETF的績效王。

兩檔ETF績效差距不到6個百分點，下半年績效很值得持續觀察。

大爆冷門！被動式ETF 00913績效傲視群雄

雖0050受益人數突破300萬人，為目前股民數最多、規模最大的股票型ETF，股價成長也非常有感，買0050幾乎已成了全民運動，不過上半年績效為67.8%，連Top 10都擠不進去。

在績效10強中，飆出1倍（100%）以上績效的就有7檔之多，且幾乎都是由半導體類的產業型ETF所拿下。

不過最令人意外、也是最大黑馬，竟是兆豐台灣晶圓製造（00913）這檔產業型ETF，上半年績效高達128.64%，其績效不只輾壓大盤同期（58.19%）、稱霸被動式ETF，就連前述最強的2大主動式ETF的00991A和00981A也只能望其項背！

被動式ETF上半年績效榜

代號 名稱 績效 00913 兆豐台灣晶圓製造 128.64 00735 國泰臺韓科技 125.04 00935 野村臺灣新科技50 114.51 00947 台新臺灣IC設計 113.16 00927 群益半導體收益 107.21 00892 富邦台灣半導體 105.03 00891 中信關鍵半導體 101.04 00888 永豐台灣ESG 99.80 00904 新光臺灣半導體30 99.07 00928 中信上櫃ESG 30 94.31 註：今年上半為2026.01.01～06.30，皆以收盤價計、報酬含息

資料來源：MoneyDJ

整理：謝宜孝

不少人可能對00913感到陌生，畢竟這檔ETF的受益人數僅不到萬人（9,647人），在2022年8月8日掛牌至今，一直給人不慍不火、略顯邊緣的印象，但在這波AI狂潮下，卻以驚人的成績讓人重拾關注。

績效王00913是檔什麼樣的ETF？

00913是國內聚焦半導體產業的產業型ETF，以上市櫃為選股母體，再以市值規模、財務指標、公司治理評鑑等選出最終30檔為成分股，並以市值加權法計算成分股權重。最重要是它的投資範圍，涵蓋了整個半導體產業的上中下游，如上游的IC設計、中游的晶圓製造、生產製程，下游的封裝測試、基板等...，等於是把整個半導體供應鏈一次打包。

就持股布局上（資料時間2026.07.03），也是檔「高含積量」的ETF，前5大持股權重由高至低分別為台積電（19.73%）、聯電（18.52%）、華邦電（13.20%）、聯發科（10.15%）、日月光投控（10.15%）。

含積量高的ETF常給人「很會漲」的印象，如有「小台積」之稱、含積量超過60%的富邦科技（0052）就是一例。不過含積量愈高不代表績效愈好，以 這次績效黑馬的00913來說，它含積量雖只有20%左右，但績效卻令人非常驚豔，相較於0052是瞄準護國神山的「單點投資」，00913更著重在護國群山的「多點爆發」、著重整條產業鏈的布局，這是它最大特色，也是優勢所在。

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