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上半年…00991A微幅領先「瑤池金母」00981A！00913稱霸被動式ETF、績效破100％高達7檔

聯合新聞網／ 謝宜孝
2026上半年ETF績效結算，主動式由00991A以98.85%奪冠，被動式則由聚焦半導體上中下游的00913以128.64%成為黑馬績效王，表現皆大幅超越大盤與0050。中央社
2026上半年ETF績效結算，主動式由00991A以98.85%奪冠，被動式則由聚焦半導體上中下游的00913以128.64%成為黑馬績效王，表現皆大幅超越大盤與0050。中央社

2026年上半也正式畫下句點，同時也到了檢視各大ETF績效表現的最佳時刻！近年在ETF投資熱潮持續發燒之下， ETF總數已超過300檔（包括股票、債券、槓反等...）。究竟上半年原型被動式與主動式ETF的績效「最強10檔」會是誰？

先來看目前市場關注度最高的主動式ETF。

主動式ETF王者之爭：00991A、00981A

截至上半年為止，已掛牌的台股主動式ETF約已來到20檔，若再扣除掛牌未滿6個月的標的，僅剩不到10檔，當中有4檔績效跑贏大盤（58.19%）！

主動式ETF上半年績效榜

排行代號名稱績效
100991A主動復華未來5098.85
200981A主動統一台股增長93.57
300982A主動群益台灣強棒79.33
400980A主動野村臺灣優選68.24
台股加權報酬指數 （大盤含息）58.19
500985A主動野村台灣5064.58
600984A主動安聯台灣高息55.49

註：

1.今年上半為2026.01.01～06.30，皆以收盤價計、報酬含息

2.掛牌後未滿完整期間的不予計入

資料來源：MoneyDJ

整理：謝宜孝

若提到今年上半最火紅的主動式ETF之一，肯定是那檔有「瑤池金母」經理人陳釧瑤所掌舵的主動統一台股增長（00981A），以亮麗的績效震驚市場，上半年績效為93.57%

不過令人意外的是，00981A績效僅排第2！主動式ETF績效之冠，由後起之秀——主動復華未來50（00991A）以98.85%微幅領先的成績拿下，成為上半年度主動式ETF的績效王。

兩檔ETF績效差距不到6個百分點，下半年績效很值得持續觀察。

大爆冷門！被動式ETF 00913績效傲視群雄

雖0050受益人數突破300萬人，為目前股民數最多、規模最大的股票型ETF，股價成長也非常有感，買0050幾乎已成了全民運動，不過上半年績效為67.8%，連Top 10都擠不進去。

在績效10強中，飆出1倍（100%）以上績效的就有7檔之多，且幾乎都是由半導體類的產業型ETF所拿下。

不過最令人意外、也是最大黑馬，竟是兆豐台灣晶圓製造（00913）這檔產業型ETF，上半年績效高達128.64%，其績效不只輾壓大盤同期（58.19%）、稱霸被動式ETF，就連前述最強的2大主動式ETF的00991A和00981A也只能望其項背！

被動式ETF上半年績效榜

代號名稱績效
00913兆豐台灣晶圓製造128.64
00735國泰臺韓科技125.04
00935野村臺灣新科技50114.51
00947台新臺灣IC設計113.16
00927群益半導體收益107.21
00892富邦台灣半導體105.03
00891中信關鍵半導體101.04
00888永豐台灣ESG99.80
00904新光臺灣半導體3099.07
00928中信上櫃ESG 3094.31

註：今年上半為2026.01.01～06.30，皆以收盤價計、報酬含息

資料來源：MoneyDJ

整理：謝宜孝

不少人可能對00913感到陌生，畢竟這檔ETF的受益人數僅不到萬人（9,647人），在2022年8月8日掛牌至今，一直給人不慍不火、略顯邊緣的印象，但在這波AI狂潮下，卻以驚人的成績讓人重拾關注。

績效王00913是檔什麼樣的ETF？

00913是國內聚焦半導體產業的產業型ETF，以上市櫃為選股母體，再以市值規模、財務指標、公司治理評鑑等選出最終30檔為成分股，並以市值加權法計算成分股權重。最重要是它的投資範圍，涵蓋了整個半導體產業的上中下游，如上游的IC設計、中游的晶圓製造、生產製程，下游的封裝測試、基板等...，等於是把整個半導體供應鏈一次打包。

就持股布局上（資料時間2026.07.03），也是檔「高含積量」的ETF，前5大持股權重由高至低分別為台積電（19.73%）、聯電（18.52%）、華邦電（13.20%）、聯發科（10.15%）、日月光投控（10.15%）。

含積量高的ETF常給人「很會漲」的印象，如有「小台積」之稱、含積量超過60%的富邦科技（0052）就是一例。不過含積量愈高不代表績效愈好，以 這次績效黑馬的00913來說，它含積量雖只有20%左右，但績效卻令人非常驚豔，相較於0052是瞄準護國神山的「單點投資」，00913更著重在護國群山的「多點爆發」、著重整條產業鏈的布局，這是它最大特色，也是優勢所在。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00991A主動復華未來50 00913兆豐台灣晶圓製造 00981A主動統一台股增長 00982A主動群益台灣強棒 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 00984A主動安聯台灣高息 00985A野村臺灣增強50 00735國泰臺韓科技 00947台新臺灣IC設計 00891中信關鍵半導體

謝宜孝

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