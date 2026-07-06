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買不起房改買0050？謝金河稱房市失寵…網點破現實：股票買得起房子買不起
台股近年大漲，ETF投資也成為全民運動。謝金河指出，元大台灣50（0050）規模已達2.2489兆元，幾乎等同台灣房地產一整年交易量，代表資金明顯湧向股市，房市則逐漸降溫，只剩剛性需求支撐。
謝金河認為，過去很多人把房地產稱為火車頭產業，但現在房市已不再是主流資金焦點。他也提到，股市賺錢的人仍可能成為支撐房價的買盤，因此房市交易雖不熱絡，但也不至於大跌。
消息貼上PTT股板後，網友反應相當熱烈，不少人認為資金從房市流向股市是好事。有人留言「炒股比炒房健康1000000倍」、「炒股才是真正的全民共享GDP 房蟲下地獄」、「把錢從房地產逼出來投資實業才是好事吧」。
也有網友認為，房價被炒太高，已經讓年輕人轉向股市尋找機會。留言包括「就是房價太貴才會丟到股市 反正也買不起房」、「股票買得起，房子買不起啊」、「房子只要一棟自主就好，房子要操的心比股票多」。
不過也有人質疑，拿0050「規模」去比房市「交易量」邏輯不完全對等，留言「這新聞在寫三小 拿存量比流量？！」、「為什麼要拿存量跟流量比」。
股板多數情緒仍偏向支持資金進股市，認為相較炒房，買股至少還能參與企業成長，房市則應回歸居住需求。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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