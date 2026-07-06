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006208配息4.75元刷新紀錄！走高股息路線跟0050打對台專家：好處是資本利得免稅

聯合新聞網／ 張紫凌
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

＊原文時間7月1日。

富邦台50（006208）要轉行走高股息ETF路線了嗎？因為預估配4.75元股息，換算年化殖利率居然有3.7%。

有人可能會覺得，台股創高，市值型ETF當然也要創高，有什麼好驚訝的？

其實是我好奇查了一下，006208近3年的配息紀錄，股息大多都是落在0.8~1元上下，而且是幾乎100%都用「股利所得」配息。

但去年下半年006208的股息突然大幅創高，配出3.45元股息，股利組成也大幅改變了：原本近乎100%的股利所得變成25.23%、然後資本利得佔了74.77%。

3.45*25.23%=0.87元左右，這些是用股利所得配出的，所以可以說，另外多出來的股息都是拿「資本利得」來配的。

再看這次最新公布的4.75元，一樣是大幅刷新紀錄。

雖然目前還不知道完整的配息組成，但從前一次的做法來看，該不會這次也有很高比例的股息，是來自資本利得吧？（資本利得是ETF賺到的價差）

這樣一來，等於006208用市值型ETF的選股邏輯，參與大型權值股的成長，再把已實現的價差，轉成現金配息給投資人。

這裡藏了一個小甜頭：因為資本利得配出來的這部分息，通常是不用另外繳所得稅的。

至於006208為什麼這樣調整？它和0050都追蹤臺灣50指數，核心持股與長期報酬來源高度接近。

但從0050降費用之後，又拉開了和006208的差距，0050有更大的基金規模與成交量，買賣流動性通常更好；規模也讓它更快進入低費率級距。

再加上0050又經過一次分割，雖然分割後的總價值不變，但大家就是喜歡「單價低」的標的嘛。

這讓006208特色和優勢被縮得更小，所以是不是006208可能正在嘗試，用「市值成長加上現金流」，和0050走出不同的路線？

當然，以上也只是我猜的，我現在最想看的，是這次4.75元的配息組成，是不是繼續維持高比例的資本利得。

如果這條路線延續，006208和0050可能就走出差異了，這是很有趣的狀況：用「市值型ETF」的選股方式，走出「高股息ETF」的模式。

再提醒一次，以上是我猜的，不要因此就買進006208喔！

◎感謝 張紫凌 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 0050元大台灣50

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