快訊

超級颱風巴威直撲太平洋小島 美氣象局預警災難「至少數周無法住人」

綠扁帽來了！美特種部隊在台駐訓 台美斷交後新高度

台積電領軍、記憶體助陣！台股開高重返47K 一度急拉逾610點

聽新聞
0:00 / 0:00

該賣0050換009816？動能策略挑戰傳統市值型…盲目賣舊換新小心適得其反

聯合新聞網／ 股手
009816與0050成分股重疊度達九成，主要差異在於台積電權重上限與動能策略的引進，策略不代表獲利保證，純市值型0050仍具備邏輯透明、高流動性與低成本等優勢。法新社
009816與0050成分股重疊度達九成，主要差異在於台積電權重上限與動能策略的引進，策略不代表獲利保證，純市值型0050仍具備邏輯透明、高流動性與低成本等優勢。法新社

凱基台灣TOP50（009816）近期在市場上引發熱烈討論，其高重疊的成分股與獨特的篩選機制，讓許多長年持有老牌國民ETF元大台灣50（0050）的股民開始動搖，紛紛打聽是否該「賣舊換新」。

投資人在跟風調整部位前必須保持冷靜，先釐清兩者在成分股權重與配息機制上的本質差異，切忌無腦盲從。

從成分股結構來看，0050與009816具有高度同質性，雙方成份股重疊度高達九成，而核心的差別便落在「護國神山」台積電（2330）的權重佔比上...

傳統的0050完全反映市場現況，採取純粹的市值加權，在半導體權值股大漲的背景下，台積電的佔比最高約64%，資產走勢與單一個股高度綁定；

相對地，009816則引進了動能策略，並對單一成分股設有權重上限，台積電的最高佔比限制在43%

009816將台積電減少的20%權重，移轉去加碼市場上的其他強勢股，試圖透過追逐動能來創造超額報酬；因此，投資人的抉擇關鍵，並非哪檔產品絕對優秀，而是取決於自身對市場的判斷：相信純市值型的ETF複製大盤績效的0050，還是更看好009816追求強勢股的動能策略具備更強的成長潛力？

009816採取「不配息」的設計，讓部分投資人認為不配息能帶來更好的長線複利加成，但本質只是基金公司在內部自動幫投資人將股息執行「再投入」；對於平時領到股息容易隨手花掉、缺乏紀律的散戶而言，這確實是一項防呆的加分項。

但對具備投資紀律的0050持有者來說，只要在收到配息後手動買回、堅持股息再投入，同樣能達到完全相同的複利效果。

0050不僅選股邏輯純粹透明、完全尊重市場自然淘汰機制，更擁有極佳的流動性與極低的經理費內扣成本；必須明白市場上額外疊加的策略不一定就是獲利保證，動能策略雖然能在某些強勢波段創造超額報酬，但也可能在市場風格劇烈切換或面臨修正時遭遇逆風！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 009816凱基台灣TOP50 ETF 市值型 不配息 2330台積電

股手

追蹤

延伸閱讀

買車基金存0050可以嗎？網看170萬車價：0050比車還值錢

2027年算力開支恐驟降！小摩示警AI恐面臨變現瓶頸 網翻譯：就是一路噴到2026

鴻海（2317）6月營收年增52％卻月減 網吵翻：到底是要噴還是回200？

想靠0050正2拚一台百萬二手Lexus？他買13張設定一年買車 網：這種心態一定抱不住

相關新聞

該賣0050換009816？動能策略挑戰傳統市值型…盲目賣舊換新小心適得其反

近期，凱基台灣TOP50（009816）引發討論，許多0050持有者考慮「賣舊換新」。兩者成分股高度重疊，0050以市值加權運作，台積電權重高達64%，而009816則透過動能策略，限制台積電權重至43%。投資人需根據市場看法選擇，並非盲目跟風。

想靠0050正2拚一台百萬二手Lexus？他買13張設定一年買車 網：這種心態一定抱不住

網友計劃透過投資0050正2，在一年內購得百萬二手Lexus，但許多網友質疑其風險承受度及投資現實性。雖表示追求夢想，但使用高槓桿的手法恐難以持久。

買車基金存0050可以嗎？網看170萬車價：0050比車還值錢

網友在PTT討論是否將買車基金存0050，因其計劃在2027年底購買170萬元車輛，引發熱議。許多網友提醒，短期資金不應投資股市，並質疑其購車能力。部分人認為可考慮降低車價，以減輕財務負擔。

國內投資人參與太空經濟新管道！009800同步NASDAQ 100調整 SpaceX納入迎被動買盤

美股ETF中信NASDAQ（009800）將因SpaceX納入NASDAQ 100指數受益，吸引國內投資人目光。這一新制度縮短了IPO企業進入指數的時間，未來可能涵蓋AI領域高估值企業，為科技股增添活力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。