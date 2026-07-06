該賣0050換009816？動能策略挑戰傳統市值型…盲目賣舊換新小心適得其反

凱基台灣TOP50（009816）近期在市場上引發熱烈討論，其高重疊的成分股與獨特的篩選機制，讓許多長年持有老牌國民ETF元大台灣50（0050）的股民開始動搖，紛紛打聽是否該「賣舊換新」。

投資人在跟風調整部位前必須保持冷靜，先釐清兩者在成分股權重與配息機制上的本質差異，切忌無腦盲從。

從成分股結構來看，0050與009816具有高度同質性，雙方成份股重疊度高達九成，而核心的差別便落在「護國神山」台積電（2330）的權重佔比上...

傳統的0050完全反映市場現況，採取純粹的市值加權，在半導體權值股大漲的背景下，台積電的佔比最高約64%，資產走勢與單一個股高度綁定；

相對地，009816則引進了動能策略，並對單一成分股設有權重上限，台積電的最高佔比限制在43%

009816將台積電減少的20%權重，移轉去加碼市場上的其他強勢股，試圖透過追逐動能來創造超額報酬；因此，投資人的抉擇關鍵，並非哪檔產品絕對優秀，而是取決於自身對市場的判斷：相信純市值型的ETF複製大盤績效的0050，還是更看好009816追求強勢股的動能策略具備更強的成長潛力？

009816採取「不配息」的設計，讓部分投資人認為不配息能帶來更好的長線複利加成，但本質只是基金公司在內部自動幫投資人將股息執行「再投入」；對於平時領到股息容易隨手花掉、缺乏紀律的散戶而言，這確實是一項防呆的加分項。

但對具備投資紀律的0050持有者來說，只要在收到配息後手動買回、堅持股息再投入，同樣能達到完全相同的複利效果。

0050不僅選股邏輯純粹透明、完全尊重市場自然淘汰機制，更擁有極佳的流動性與極低的經理費內扣成本；必須明白市場上額外疊加的策略不一定就是獲利保證，動能策略雖然能在某些強勢波段創造超額報酬，但也可能在市場風格劇烈切換或面臨修正時遭遇逆風！

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