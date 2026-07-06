想靠0050正2拚一台百萬二手Lexus？他買13張設定一年買車 網：這種心態一定抱不住

有網友在PTT股板回文分享，自己最近也做了類似操作，這週買進13張台股正2，目標是一年內買一台百萬左右的二手Lexus IS。他坦言知道車子是負資產，但仍想在三十幾歲擁有一台自己喜歡的車。

原PO表示，自己不想讓買車預算擠壓到退休金與買房預算，但車越看越貴，只好把原先預算投入股市，希望能「加減Cover一點」，甚至夢想翻3倍，賺到全款加養車費。不過他也承認，今年開始買正2後操作很差，常常盯盤、風吹草動就賣飛，導致四月定期定額績效有60%，但大部位績效只有個位數。

貼文曝光後，不少網友直接點出問題不是買車，而是原PO的風險承受度。有人留言「你這種操作正二不可能抱住的，還不如0050」、「這種心態你一定抱不住的」、「你這種心態隨便來個20%回撤你就要G了」、「今年最好賺的四五月都沒把握了 你確定之後還能無腦賺」。

也有網友質疑，一年靠正2翻3倍買車並不實際，甚至反問如果真的相信正2能翻倍，為何不把退休金與買房金一起投入。留言包括「如果你覺得正二可以翻三倍買車 何不把你的退休金跟買房金全部歐印」、「一年內正2翻3倍要200%耶 你是認真的嗎」、「你今年買正二一點波動就心裡會怕，這樣絕對撐不過空頭的循環...」。

但也有一派網友認為，買車是人生夢想，不該全部用投資角度否定。有人說「錢是拿來用的 不是帶進棺材裡的」、「人生重要的是旅程,而不是臨終前的數字」、「實現夢想也一樣」。整體來看，網友不是完全反對買車，而是認為用一年內的槓桿投資去拚買車款，本質上風險很高，尤其原PO過去已經證明自己不太抱得住正2。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。