買車基金存0050可以嗎？網看170萬車價：0050比車還值錢

有網友在PTT股板發文表示，打算在2027年底換一台約170萬元的車，其中100萬元會貸款，目前已存元大台灣50（0050）約2張、約20萬元；接下來從7月開始每月可存2萬5，預估到明年9月看車時，可再存35萬元，合計約55萬元，因此好奇「存一年的買車基金，買0050適當嗎？」

貼文曝光後，不少網友認為，若是明確短期要用的錢，放進股市其實風險不低，有人提醒「如果投入之後參與的都是跌幅 有想過這可能性嗎」、「短期會用到的錢不要投資」、「會用到的錢不要拿去投資，這是鐵律」、「股票只會漲嗎？」

也有許多人把焦點放在車價與財務能力，認為原PO目前本金約20萬元、每月存2萬5，卻想買170萬元的車，負擔可能太重，網友直言「170萬的車，還需要貸款100萬，那你根本沒有能力買呀」、「一年只能存30萬的人要買170萬的車真的屌」、「買100左右就好」、「買個60的toyota 就夠了吧？」、「0050 比車還值錢呵呵…」。

另一派網友則認為，如果真的有用車剛需，買車本身沒有錯，但應該降低預算，避免讓車貸、稅金、保養、停車費持續扣血。有人說「車有真的需要用再買，除非錢真的多」、「有需要還是買，路況掌控的經驗是用錢買不到的」、「有車很好 但買100左右就好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。