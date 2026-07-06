00735配息3元 掛牌來新高

AI競賽已從企業對決，升級為國家實力競賽，掌握全球半導體命脈的台灣和韓國，正站在科技浪尖上。近期全球資金持續聚焦AI題材，台韓科技股表現亮眼，全台難得重押台積電、SK海力士及三星的ETF-國泰臺韓科技（00735）亦因此位居海外ETF績效冠軍，本次每受益權單位擬配發3元新台幣，創掛牌來新高，除息日為7月16日，欲參加本次配息的最後買進日為7月15日，股息將在8月11日發放。

00735精準聚焦台韓科技龍頭，根據投信投顧公會統計至五月底，00735績效在同類型「跨國投資-指數股票型-產業類」基金中表現亮眼，三個月績效49.99%排名第四，今年來績效達117.21%，六個月、一年期績效皆位居同類型基金之冠，報酬率分別達137.92%、268.74%；二年及三年績效則為列第二，分別為259.93%與370.78%。

國泰臺韓科技經理人江宇騰表示，AI不僅帶動台股供應鏈表現強勁，韓國政府也於6月29日宣布推動規模達1,800兆韓元（約新台幣37兆元）的「三大半導體超級計畫」，由三星電子與SK海力士產業雙雄領軍，擴大AI及半導體布局，積極展現提升國家科技競爭力之決心。在AI應用加速普及、雲端服務業者持續擴大資本支出趨勢下，台韓科技股長線成長動能備受期待。

00735基金經理人江宇騰指出，台灣及韓國在全球科技供應鏈各具優勢，台灣在晶圓代工、先進封裝、AI伺服器等領域居全球領先地位，韓國則在高頻寬記憶體（HBM）、動態隨機存取記憶體（DRAM）及快閃記憶體（NAND FLASH）領域扮演關鍵地位，兩國科技產業互補性鮮明，在AI長線趨勢下備受關注。

00735投資組合涵蓋晶圓代工、HBM、IC設計、先進封裝、AI伺服器等完整AI供應鏈，不僅參與台韓兩國的成長機會，更有助分散單一市場波動風險，毋需透過繁複的複委託流程，即可輕鬆布局兩大科技核心市場。

為協助投資人掌握台韓科技股趨勢，國泰投信將於7月13日晚間7時進行免費直播「AI還能漲多久？台韓科技股全解析」，由國泰投研團隊攜手韓國市場專家解析台韓AI供應鏈、半導體及後市展望，帶領投資人了解亞洲科技雙引擎投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。