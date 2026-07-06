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「HALO」概念當紅炸子雞 009805、00910今年來規模倍增

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
所謂HALO（Heavy Assets, Low Obsolescence）強調重資產、低淘汰風險，具市場稀缺性，代表產業包括公用事業、能源基礎設備、工業製造與重型機械等板塊，目前被華爾街視為最抗AI顛覆的實體防禦標的，亦帶動電力、能源與工業主題ETF投資火紅。（路透）
所謂HALO（Heavy Assets, Low Obsolescence）強調重資產、低淘汰風險，具市場稀缺性，代表產業包括公用事業、能源基礎設備、工業製造與重型機械等板塊，目前被華爾街視為最抗AI顛覆的實體防禦標的，亦帶動電力、能源與工業主題ETF投資火紅。（路透）

最近不少投資人開始將部分資金轉往具HALO概念的非科技資產靠攏。所謂HALO（Heavy Assets, Low Obsolescence）強調重資產、低淘汰風險，具市場稀缺性，代表產業包括公用事業、能源基礎設備、工業製造與重型機械等板塊，目前被華爾街視為最抗AI顛覆的實體防禦標的，亦帶動電力、能源與工業主題ETF投資火紅。

根據CMoney統計，截至3日止，96檔海外股票ETF中，今年來受益權單位數成長最多的HOLA概念ETF，以第一金太空衛星ETF（00910）、新光美國電力基建、富邦ESG綠色電力等三檔被動ETF表現出眾，ETF單位數分別成長116.2%、81.2%、79.7%，持續獲市場申購買氣追捧。

另從規模表現來看，新光美國電力基建ETF最新規模達108.8億元最大、第一金太空衛星ETF達88.2億元次之，且年初以來兩檔規模皆呈翻倍成長。

另外，觀察上半年來規模突破百億的海外股票ETF，同樣明顯發現：今年以來ETF單位數成長除AI科技型ETF表現出色外，非科技型、具HALO特色的電力基建ETF亦脫穎而出，顯示今年來市場買氣並非全部流向科技主流題材，擁重資產、兼低淘汰風險的HALO概念ETF，也獲部分投資人青睞。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，2026下半年美股投資分化，科技股續扮主線外，MANGOS（芒果）投資風潮起，有望逐漸取代FAANG之勢。MANGOS代表企業仰賴的底層建設，全部非電力基建不可。

另外，HALO概念出現，也帶動非科技股的公用事業、能源基礎設備、工業製造與重型機械等板塊，成為當前美股熱門投資賽道。其中，又以電力基建產業，兼顧AI產業成長+公用事業防禦雙重優勢，最不易被AI技術淘汰，稀缺程度最大，個股正獲市場重新定價，未來估值與潛力可期。

復華富時不動產ETF目前規模有468.2億元，逼近雙位數的預期年化殖利率，是投資人布局海外投資商品掌握相關收益的熱門標的。該ETF主要投資標的—抵押權型REITs獲利模式近似銀行，主要營收來源為賺取利差。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

HOLA 華爾街 衛星

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