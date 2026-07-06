台股科技型 ETF 拉風 00892周漲6.9%稱冠 反映 AI 產業持續磁吸資金

儘管近期半導體族群一度因國際股市波動而拉回，但低接買盤積極承接，顯示市場對AI長線成長趨勢仍具信心。隨著下半年電子產業旺季即將展開，在AI資本支出持續擴大的帶動下，科技型ETF仍是掌握產業成長趨勢的重要投資工具。

從近期表現來看，科技型ETF持續獲資金青睞，近一周漲幅普遍逾5%，其中富邦台灣半導體ETF（00892）上漲6.9%居冠，群益半導體收益ETF（00927）上漲6.8%居次，顯示市場資金仍持續聚焦AI及半導體供應鏈。

若拉長時間觀察，今年來科技型ETF績效更為亮眼，包括00892、野村臺灣新科技50及群益半導體收益等ETF累積報酬率均已逾100%，反映AI需求持續擴散，帶動半導體、電子零組件及高階製造等相關產業同步受惠。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉表示，AI需求爆發正改變電子產業結構，除了晶圓代工、先進製程及先進封裝持續受惠，基礎零組件的重要性也快速提升。AI伺服器對供電穩定、能源效率及高速傳輸要求愈來愈高，高階電容、電阻、電源模組及高頻材料需求同步增加，使基礎零組件在AI供應鏈中的價值持續提升。

展望後市，市場焦點將轉向7月16日即將登場的台積電法說會。陳双吉指出，台積電對AI晶片需求、先進製程、CoWoS先進封裝及資本支出的最新展望，將是觀察全球AI投資循環的重要風向球。

若法說會進一步釋出正向訊息，不僅有助提升市場信心，也可望帶動半導體設備、ABF載板、散熱、伺服器及高速傳輸等AI供應鏈族群表現，科技型ETF中長線投資價值仍值得持續關注。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，AI先進製程與半導體長線需求未消失，預期在企業獲利上修動能的加持下，台股中長線多頭趨勢不變，其中半導體族群更是AI商機的發展核心，科技題材類股仍將持續獲得資金青睞。

整體而言，科技高息ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可增加投資組合防禦力，是較佳的長線存股策略，可以多把握回檔之際逢低分批布局的投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。