主動式商品 十檔「大而美」

台股行情在震盪中不斷挑戰新高，老牌基金無論在規模或績效表現上，都展現出不遜於新產品的競爭力。觀察規模前十大主動式台股基金，即便隨著資產規模擴大、操作難度提升，仍能繳出具競爭力的成績單，充分體現「大而美」優勢，顯示大型投信在主動管理領域的深厚實力與領先地位。

根據投信投顧公會統計，截至5月底，安聯台灣科技基金規模已攀升至2,672億元，安聯台灣大壩基金達996億元，元大台灣高股息優質龍頭規模有890億元。規模前十大主動式台股基金今年上半年排名前四的報酬率皆突破100%，中長期績效同樣亮眼。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，儘管近期市場波動升溫，但台股基本面尚未出現明顯轉折。不僅未見庫存堆積問題，部分廠商甚至維持低庫存或零庫存水位，需求亦未快速降溫，企業獲利預估也未出現下修情形。整體而言，產業基本面仍然穩健。

蕭惠中表示，觀察近期台股與國際市場表現，可見掌握關鍵零組件及原物料優勢的族群呈輪動上漲，股價相對強勢。整體來看，企業獲利仍為市場提供穩固支撐，中長期上升趨勢尚未改變。

展望後市，蕭惠中分析，台股基本面仍偏多，投資團隊持續看好中長期投資機會，後續可關注企業法說會釋出的營運指引。據安聯台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利可望年增約55%，且各季成長率均維持於四成以上，顯示企業獲利動能仍相當強勁。同時，金融與傳產類股亦有機會維持正成長，帶動整體市場結構更加均衡與健康發展。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，台灣作為全球AI供應鏈主要支援，產業獲利結構徹底轉變，強勢帶動台股估值跳脫景氣循環或代工框架。在CSP大廠資本支出持續擴張下，台股正迎來規格升級、缺貨漲價的超級循環，持續支持下半年台股表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。