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黃金ETF 四檔放光芒

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美國最新就業數據遜於預期，緩解聯準會緊縮政策擔憂、美元匯價回落，推動金價走強，帶動期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）雙雙強漲，相關權證可伺機操作，放大獲利空間。

法人表示，根據最新報價，黃金現貨回升至每盎司4,165美元，代表4,100美元整數關卡附近仍有買盤支撐。不過，金價雖然連續幾個交易日反彈，但目前仍明顯低於今年初高點，且第2季跌幅較大，市場仍視為高檔回落後的修正整理，而不是新一波多頭啟動。

法人分析，短期市場擔心通膨上行風險將讓主要央行貨幣政策轉趨緊縮，利率維持高檔環境不利黃金資產表現，但並未改變黃金中長期的利多。看好在央行買盤有望延續、多元化投資需求、主權國家債務疑慮、長期採礦成本上揚等因素支持下，預期金價下檔有撐，宏觀環境仍有利於黃金。

另外，黃金不與任何國家或金融體系掛鉤，具有獨特價值，隨著世界變得愈來愈複雜、愈來愈不確定，戰爭、其他衝突不斷爆發，投資人愈需要能夠提供多元化和具確定性的投資標的；長遠來看，黃金與股市、其他任何金融資產的相關性都不高，因黃金與這些金融資產有著截然不同的驅動因素，而這正是各國央行青睞黃金的原因。

權證發行商建議，看好00635U、00708L等後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金價 央行 貨幣政策

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