上周ETF成交前十大 這檔大賺一成…日均量27.2萬張最高

上周台股上漲4.9%，ETF成交也熱絡。日均量最高的是元大台灣50正2（00631L），有27.2萬張，其次是主動統一升級50ETF（00403A），有25.9萬張，第三名是主動統一台股增長ETF（00981A），也有20.8萬張。元大台灣50正2近一周績效達10.0%，輕鬆賺一成，也成為投資人搶買標的。

成交日均量第四至十名ETF分別為元大台灣50反1、凱基台灣TOP50、主動凱基台灣、主動復華未來50、主動統一全球創新、元大台灣50，以及群益台灣精選高息。四至七名日均量都逾10萬張。主動統一全球創新是唯一的非台股ETF。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君指出，展望第3季，市場仍須留意AI供應鏈缺料造成部分營收遞延，以及聯準會貨幣政策仍具不確定性，甚至有延後降息的風險，加上部分題材股及循環股已提前反映漲價預期，短線波動可能加劇。在震盪環境下，相較追逐短線題材，具備接單能見度、產業競爭力與獲利持續成長的AI核心供應鏈龍頭，仍是更值得關注的長期投資方向，其中以台積電為首的AI權值股，可望持續扮演推升台股的重要力量。

林怡君表示，根據野村投信內部追蹤約414檔上市櫃企業（約占台股市值八成）最新預估，2026年整體EPS年增率可望達57%，且今年以來企業獲利預估仍持續上修，反映企業基本面優於市場預期，若同步考量獲利成長速度，目前台股PEG仍低於1，代表企業獲利增速仍快於評價擴張，整體估值仍具吸引力。

此外，近年ETF規模持續創新高，定期定額資金已成為台股重要的長線買盤，加上投信法人自2023年以來持續加碼，內資已逐漸成為支撐台股的重要力量，野村投信表示，在AI長期成長趨勢未變、企業獲利持續改善及資金動能穩健支撐下，建議投資人可透過聚焦台灣AI核心供應鏈的ETF，以分批布局方式掌握科技產業長期成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。