快訊

一票大咖影星鏡頭前懺悔？川普發AI影片扮醫生 開酸「全部都有病」

半導體股漲到頂了？台積電、三星紛紛投資擴產 透露兩大訊息

新北林口萬家福驚傳砍人！男持刀揮舞喋血 落網竟稱「什麼都不記得」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股黑翻紅 00981A、00982A率先改寫歷史新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股低檔買氣強勁，多日上演開低走高戲碼，3日甚至由黑翻紅，終場小漲36點或0.07%，收46,780點，台股ETF則是呈現漲跌互見，熱門的元大台灣50正2（00631L）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）以及主動凱基台灣等都紛紛收紅，其中，主動統一台股增長、主動群益台灣強棒和主動凱基台灣（00407A）收盤都改寫掛牌新高。

其中，主動統一台股增長今日上漲0.66%或0.21元，收32.26元，成交量達175,889張，近一周上漲7.86%，今年來漲幅98.65%，近一年漲幅200.09%；主動群益台灣強棒（00982A）上漲0.71%或0.18元，收25.51元，成交量達22,412張，近一周上漲8.14%，今年來漲幅83.79%，近一年漲幅152.82%。

展望台股後市，統一投研團隊表示，部分AI零組件族群短期可能因新品遞延而進入整理格局，資金動能將轉向具備明確漲價循環題材的類股，看好如被動元件、記憶體、載板、CCL（銅箔基板）及矽晶圓等產業，預期將接棒演出。此外，與權值股龍頭法說會高度相關的設備、耗材與廠務工程等概念股，亦有望在法說會前吸引資金提前卡位。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局，在操作策略上，由於指數已處於高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 群益 台股

延伸閱讀

從外銷訂單看懂五大 AI 接單旺 這2檔主動式台股 ETF 卡位長線紅利

主動台股 ETF 強悍

主動式商品規模 衝兆元

今年來零股族最愛ETF出爐！00981A包辦今年來漲幅、季漲幅冠軍

相關新聞

狂人分析分析師！PTT鄉民大數據回測哲哲六年半明牌 網：總結買0050就好

網友在PTT分享數據回測研究，分析摩爾投顧郭哲榮的公開發文，結果顯示投資0050的回報優於追隨哲哲選股。研究指出，若等標的回調後再進場表現更佳，引發網友熱烈討論。

震盪越要穩穩收息！00961公告配息0.19元、年化狂飆18% 老牛讚：ROE選股真正賺錢

FT台灣永續高息（00961）公告七月配息0.19元，年化回報率高達18%，創下新紀錄。配息較去年同期增長超過30%。該ETF透過ROE篩選具賺錢能力的公司，實現穩定高息及分散風險。

10元買00955飆到17元！阿格力曝五大商社修正後估值：更適合左側交易

中信日本商社（00955）股價在農曆年前由10元飆升至17元，隨後在市場修正後回落至合理估值。五大商社財報展望正增長，長期投資配置顯示潛力。

009826新台幣無腦買全球…免開海外帳戶、半夜盯盤！詹璇依：包辦48國千檔標的

台股集中度高，詹璇依提醒投資人風險。她推薦貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826），涵蓋48國超過1000檔股票，方便分散投資風險，免去繁瑣的海外交易流程。

上半年大盤含息報酬60.3%！00922、00850...5檔市值型ETF超車0050：009803狂飆73.81%

很快的，2026年上半年已經結束，本文稍微做個總結。大盤含息報酬率60.3%，以下是版主關注的ETF，今年上半年的含息報酬率：

市值型ETF才是存股王道？達人耕耘10+年：上半年領息21.9萬、全年拚突破50萬

2026年上半年，台股報酬率達60.3%，知名存股社群版主投資報酬率58.64%，帳面獲利超過4年薪水。版主以市值型ETF為主，股利目標預計突破50萬元，展望市場仍有兩至三年多頭格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。