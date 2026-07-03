台股黑翻紅 00981A、00982A率先改寫歷史新高

台股低檔買氣強勁，多日上演開低走高戲碼，3日甚至由黑翻紅，終場小漲36點或0.07%，收46,780點，台股ETF則是呈現漲跌互見，熱門的元大台灣50正2（00631L）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）以及主動凱基台灣等都紛紛收紅，其中，主動統一台股增長、主動群益台灣強棒和主動凱基台灣（00407A）收盤都改寫掛牌新高。

其中，主動統一台股增長今日上漲0.66%或0.21元，收32.26元，成交量達175,889張，近一周上漲7.86%，今年來漲幅98.65%，近一年漲幅200.09%；主動群益台灣強棒（00982A）上漲0.71%或0.18元，收25.51元，成交量達22,412張，近一周上漲8.14%，今年來漲幅83.79%，近一年漲幅152.82%。

展望台股後市，統一投研團隊表示，部分AI零組件族群短期可能因新品遞延而進入整理格局，資金動能將轉向具備明確漲價循環題材的類股，看好如被動元件、記憶體、載板、CCL（銅箔基板）及矽晶圓等產業，預期將接棒演出。此外，與權值股龍頭法說會高度相關的設備、耗材與廠務工程等概念股，亦有望在法說會前吸引資金提前卡位。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局，在操作策略上，由於指數已處於高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。