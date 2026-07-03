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狂人分析分析師！PTT鄉民大數據回測哲哲六年半明牌 網：總結買0050就好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在PTT股板分享利用大數據回測「哲哲」六年半公開發文的績效研究，顯示散戶直接追價的勝率與報酬率皆不如0050。記者曾原信／攝影
網友在PTT股板分享利用大數據回測「哲哲」六年半公開發文的績效研究，顯示散戶直接追價的勝率與報酬率皆不如0050。記者曾原信／攝影

有網友在PTT股板分享，自己用Fable分析摩爾投顧投資長郭哲榮「哲哲」從2019年12月到2026年6月、共6年半的公開發文資料，總計整理2,953則貼文、15,321個關鍵詞、18,368次個股點名，並涵蓋427檔股票，試圖用數據回測公開點名後的投資效果。

原PO將「同一檔連續被提及」定義為波段，並以停更90天、或股價自波段高點回檔40%作為切分條件，最後共切出757個波段。研究結果指出，在「隔天追開盤＋扣成本」的散戶追價情境下，持有3至240個交易日的中位數報酬落在-1.4%至-3.3%，勝率約39%至48%；同期0050基準組中位數報酬為正，勝率約53%至79%。

不過原PO也補充，哲哲選股並非完全沒有參考價值。若不是在公開提及時直接追價，而是等標的從提及價跌破25%或35%後再進場，回測顯示短中期反彈表現優於同期隨機崩跌同幅度的股票，甚至原PO白話總結：「哲哲選股真正能用的地方不是『直接跟著公開貼文買』，而是『公開提及波段跌深的時候』」。

文章曝光後，股板網友反應熱烈，不少人直接把結論解讀成0050勝出。網友留言「研究最有價值的就是 拆拆的績效輸給存0050」、「結論就是不管透支長喊什麼都是去買0050 繳會員費還不如拿去買0050」、「總結買0050就好 省每季每年會員費」、「追蹤對哲明牌(X)」、「0050就是明牌(O)」。

也有不少人被這種「分析分析師」的研究方式逗樂，留言「分析分析師的分析師」、「我只能說，你是分析分析師的分析師XD」、「分析分析師的文章 專門分析分析師的分析 XDDDDDDD」、「哲學系XD」，還有人敲碗下一

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 大盤 個股 郭哲榮

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