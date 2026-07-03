貝萊德ETF 00985D公告最新配息 7月16日前買進可參與領息

美國聯準會利率政策仍充滿變數、高利率環境可能延續之際，收益型資產持續受到市場關注。貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）公告最新配息，投資人若欲參與此次配息，最晚須於7月16日前買進持有，7月17日除息，預計於8月14日發放配息。

市場近期高度關注新任聯準會主席上任後的貨幣政策路徑。儘管部分美國經濟數據顯示景氣仍具韌性，使市場對進一步升息的討論再度升溫，但包括中東局勢緩和、油價回落等因素，也有助舒緩通膨壓力。在升息與降息均缺乏充足條件下，市場普遍預期聯準會短期內仍將維持觀望，「Higher for Longer（高利率維持更久）」的環境恐成為投資人必須面對的新常態。

00985D 基金經理人游忠憲表示，當前市場應回歸固定收益本質，聚焦穩定且可持續的收益來源，而非單押降息帶來的長天期債券資本利得。他提醒，過度集中 20 年以上長債或全面轉進非投資等級債，皆可能放大利率或信用風險。在目前投資等級債殖利率已處於相對具吸引力水準的背景下，透過兼顧收益與品質的配置，能更有助於在波動環境中累積報酬機會。

游忠憲也指出，新任聯準會主席上任後真正可能改變的，或許不是利率方向，而是聯準會與市場溝通的方式。過去十多年來，聯準會透過前瞻指引（Forward Guidance）向市場預告未來政策方向，降低金融市場不確定性；但若未來逐步淡化相關作法，市場將更依賴每一次經濟數據與官員談話研判政策走向，利率及債券價格波動可能因此升高在波動增大的環境中，收益來源的多元化也變得更加重要。

游忠憲強調，除了投資等級債本身提供的票息收入外，若適度運用選擇權收益策略，將有機會把市場波動轉化為額外收入來源。以約20%的選擇權策略配置為例，有助提升整體收益水準。

貝萊德投信指出，在高利率與市場波動並存的環境下，投資人追求的不只是「有配息」，更在意除息後能否順利填息，讓收益真正落袋。00985D於六月初迎來掛牌後首次配息，並已於6月25日完成填息，展現市場對其收益能力與投資策略的肯定。對許多追求穩定現金流的投資人而言，除了領到配息，更在意除息後價格能否逐步回到除息前水準。若只領到配息、價格卻無法回升，整體報酬可能受到影響；反之，若能順利填息，則更有機會兼顧收益與資產增值，讓債息真正累積成投資成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。