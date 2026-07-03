安聯00984A：台股迎震盪與配息旺季

台股在震盪中持續挑戰新高，今年來漲幅超過六成，而市場環境也已逐步由過去的單邊多頭行情，轉向波動加劇、類股輪動加速的新階段。隨著AI與半導體產業帶動的漲勢已累積相當幅度，未來市場表現將更容易受到利率政策、資金流向及國際政經情勢等多面向影響，投資策略也更需植入兼顧收益與成長的多策略因子，以靈活應對市場變化。

安聯投信分析，下半年資金輪動現象可望更加明顯，除了AI及科技股有望持續受惠於長期成長趨勢外，金融、傳產及高股息族群亦有機會受惠於資金回流與配息題材，形成類股輪漲格局。面對震盪加劇的市場環境，兼具分散風險與靈活操作優勢的ETF，可望成為投資人重要布局工具。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，市場關注焦點除了企業獲利成長動能外，隨著下半年進入傳統配

息旺季，除權息行情也將成為未來數個月的重要觀察指標。在資金追求穩定現金流與投資收益的背景下，高股息相關標的預期將持續受到市場青睞。

廖本隆指出，目前00984A的投資布局以AI供應鏈及半導體資本支出循環為核心，掌握科技產業長線成長契機，同時搭配金融股配置，提供相對穩定的收益來源，使整體投資組合兼具「成長」與「防禦」特性，有助於在震盪市況中提升投資韌性。

不過，面對近期市場波動升溫，廖本隆也提醒投資人仍須留意幾項關鍵變數。首先是AI投資節奏是否出現變化，包括科技大廠資本支出規模及終端需求轉變，均可能影響相關供應鏈表現；其次，部分產業仍處於復甦初期階段，庫存循環與需求回升的延續性仍有待觀察。此外，利率走勢與資金環境變化、以及地緣政治風險，也可能持續影響市場評價與資金流向。

相較於傳統高股息策略ETF多依循固定指數規則選股，容易因偏重殖利率而錯失成長機會，主動式高股息策略ETF則相對具備更高操作彈性。廖本隆表示，00984A的選股範圍廣泛，且結合高股息、基本面動能、產業趨勢及技術面等多元策略進行篩選，不僅著重配息能力，其實更重視企業成長潛力與股價表現。

廖本隆表示，主動式操作最大的優勢在於能夠依據市場環境動態調整持股。例如在除權息旺季提高高息股比重，掌握配息機會；而在AI、半導體、PCB、CPO等成長題材發酵時，則可彈性增加相關產業配置，甚至納入市場主流標的，兼顧收益與資本增值空間。

展望後市，安聯投信表示，目前台股尚未出現基本面反轉訊號，但投資環境已由「容易賺錢」轉向「需要策略」的階段。在全球政經局勢仍充滿不確定性的情況下，投資人宜透過分散配置、分批布局及動態調整等方式管理風險。隨著除權息旺季到來，兼具收益、防禦與成長特性的主動式高股息ETF，可望成為投資人兼顧現金流與長期資本增值的重要布局選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。